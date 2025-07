Premiera HONOR Magic V5: ultralekki składany smartfon z mocną baterią i zaawansowaną AI

HONOR Magic V5 debiutuje na chińskim rynku jako jeden z najlżejszych i najsmuklejszych składanych smartfonów, oferując innowacyjną baterię krzemowo-węglową o pojemności 6100 mAh, zaawansowane funkcje AI oraz wytrzymałą konstrukcję z certyfikatami IP58 i IP59. Urządzenie wyróżnia się dużym, 7,95-calowym ekranem wewnętrznym, mocnym procesorem Snapdragon 8 Elite oraz wszechstronnym systemem aparatów, co czyni je atrakcyjną propozycją zarówno do pracy, jak i rozrywki.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe HONOR Magic V5

1. Kluczowe cechy konstrukcyjne

Grubość po złożeniu: 8,8 mm

Waga: 217 g

Certyfikaty odporności na kurz i wodę: IP58 i IP59

i Wzmocniony panel wewnętrzny z włókna węglowego

Zewnętrzna osłona NanoCrystal odporna na zarysowania

Zawias wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości (Super Steel o wytrzymałości na rozciąganie 2300 MPa)

2. Ekrany i funkcjonalność

Przekątna: 7,95 cala

Przeznaczenie: praca wielozadaniowa, komfort użytkowania dużego ekranu

Przekątna: 6,43 cala

Umożliwia korzystanie z podstawowych funkcji bez konieczności rozkładania urządzenia.

3. Bateria i ładowanie

Bateria krzemowo-węglowa o pojemności 6100 mAh (dostępna w wersji 1 TB)

(dostępna w wersji 1 TB) Gęstość energii: 901 Wh/L

Szybkie ładowanie przewodowe: 66 W

Szybkie ładowanie bezprzewodowe: 50 W

4. Aparaty i możliwości fotograficzne

Teleobiektyw peryskopowy 64 MP

Szerokokątny 50 MP

Ultraszerokokątny 50 MP

Wsparcie sztucznej inteligencji w przetwarzaniu obrazu

5. Oprogramowanie i funkcje AI

System operacyjny: MagicOS 9.0.1

Asystent AI YOYO – umożliwia m.in. tworzenie prezentacji, wyszukiwanie informacji, zamawianie usług, współdzielenie ekranu

Integracja z dużym ekranem i funkcje wielozadaniowe

6. Wydajność i łączność

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (technologia 3 nm )

(technologia ) Obsługa szerokiego zakresu pasm 5G

7. Dostępność i warianty

Dostępne kolory: Ivory White , Black , Dawn Gold , Reddish Brown

, , , Przedsprzedaż w Chinach od 2 lipca

Planowana premiera międzynarodowa jeszcze w tym roku

HONOR Magic V5 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie użytkownika. Jego obudowa ma zaledwie 8,8 mm grubości po złożeniu, a waga wynosi 217 g. Oznacza to, że urządzenie jest wyjątkowo smukłe i lekkie jak na składany smartfon, co ułatwia noszenie go w kieszeni czy torebce i sprawia, że nie ciąży podczas codziennego użytkowania. Dodatkowo, dzięki certyfikatom IP58 i IP59, smartfon jest odporny na kurz i wodę, co zwiększa jego trwałość i pozwala korzystać z niego w różnych warunkach, bez obaw o przypadkowe zachlapanie czy zabrudzenie.W konstrukcji zastosowano wzmocniony panel wewnętrzny z włókna węglowego, który chroni urządzenie przed odkształceniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Zewnętrzna osłona NanoCrystal jest odporna na zarysowania, co oznacza, że smartfon dłużej zachowa estetyczny wygląd nawet przy intensywnym użytkowaniu. Zawias wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości (Super Steel) zapewnia płynne składanie i rozkładanie urządzenia oraz zwiększa jego żywotność.Wewnętrzny ekran o przekątnej 7,95 cala oferuje dużą przestrzeń roboczą, co docenią osoby korzystające ze smartfona do pracy wielozadaniowej, przeglądania dokumentów czy oglądania filmów. Taki rozmiar ekranu pozwala na wygodne korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie, a także zapewnia komfort podczas czytania czy edycji plików. Z kolei zewnętrzny ekran o przekątnej 6,43 cala umożliwia szybki dostęp do najważniejszych funkcji bez konieczności rozkładania urządzenia. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które często odbierają połączenia, sprawdzają powiadomienia czy korzystają z nawigacji w biegu.Jednym z największych atutów HONOR Magic V5 jest nowoczesna bateria krzemowo-węglowa o pojemności 6100 mAh, dostępna w wersji z pamięcią 1 TB. Dzięki wysokiej gęstości energii (901 Wh/L) smartfon może działać dłużej na jednym ładowaniu, co jest szczególnie ważne dla osób intensywnie korzystających z urządzenia przez cały dzień. Obsługa szybkiego ładowania przewodowego o mocy 66 W oraz bezprzewodowego 50 W pozwala na szybkie uzupełnienie energii, co minimalizuje czas spędzony przy ładowarce i zwiększa mobilność użytkownika.System kamer w HONOR Magic V5 został zaprojektowany z myślą o wszechstronności. Główny aparat peryskopowy o rozdzielczości 64 MP umożliwia wykonywanie szczegółowych zdjęć z dużym przybliżeniem, co sprawdzi się podczas fotografowania odległych obiektów. Dodatkowo, szerokokątny i ultraszerokokątny aparat 50 MP pozwalają uchwycić rozległe krajobrazy lub większe grupy osób bez konieczności oddalania się od fotografowanego obiektu. Wsparcie sztucznej inteligencji w przetwarzaniu obrazu sprawia, że zdjęcia są automatycznie optymalizowane pod kątem jakości, a użytkownik może liczyć na dobre efekty nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.HONOR Magic V5 działa pod kontrolą systemu MagicOS 9.0.1, który został wzbogacony o asystenta AI YOYO. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z szeregu inteligentnych funkcji, takich jak tworzenie prezentacji, wyszukiwanie informacji, zamawianie usług czy współdzielenie ekranu. Integracja z dużym ekranem i rozbudowane możliwości wielozadaniowe sprawiają, że smartfon staje się narzędziem nie tylko do rozrywki, ale także do pracy i nauki. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji mają na celu uproszczenie codziennych czynności i zwiększenie produktywności.Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite wykonany w technologii 3 nm, który zapewnia wysoką wydajność i płynność działania nawet przy wymagających zadaniach. Obsługa szerokiego zakresu pasm 5G gwarantuje szybkie połączenia internetowe, co jest istotne dla osób korzystających z transmisji danych, wideokonferencji czy gier online. Dzięki temu użytkownik może liczyć na stabilne i szybkie działanie smartfona w każdych warunkach.HONOR Magic V5 dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych: Ivory White, Black, Dawn Gold oraz Reddish Brown. Przedsprzedaż w Chinach rozpoczęła się 2 lipca, a wprowadzenie urządzenia na rynki międzynarodowe planowane jest jeszcze w tym roku. Szeroki wybór kolorów pozwala dopasować smartfon do indywidualnych preferencji użytkownika.1.1. Wymiary i wagaTakie parametry sprawiają, że HONOR Magic V5 jest jednym z najcieńszych i najlżejszych składanych smartfonów na rynku, co przekłada się na wygodę codziennego użytkowania.1.2. Wytrzymałość i materiałyTe rozwiązania mają zapewnić trwałość urządzenia i odporność na codzienne uszkodzenia.2.1. Ekran wewnętrzny2.2. Ekran zewnętrznyNowa technologia baterii pozwala na dłuższy czas pracy i szybkie ładowanie, co zwiększa wygodę użytkowania w codziennych sytuacjach.System kamer:Zaawansowane funkcje fotograficzne umożliwiają wykonywanie szczegółowych zdjęć i filmów w różnych warunkach, a AI wspiera użytkownika w uzyskiwaniu lepszych efektów.Rozwiązania AI mają na celu zwiększenie produktywności i wygody użytkownika.Nowoczesny procesor i szeroka obsługa sieci 5G zapewniają wysoką wydajność i szybkie połączenia.