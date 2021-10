Nowy smartfon Gigaset GS5 ma 6,3-calowy wyświetlacz Full HD+ z wycięciem w kształcie litery V, procesor Helio G85 firmy MediaTek oraz aparat o wysokiej rozdzielczości. Na polskim rynku ma się pojawić w listopadzie w cenie 1300 zł.

Gigaset GS5 jasny, 6,3-calowy wyświetlacz Full HD+ z wycięciem w kształcie litery V, funkcję NFC do płatności bezgotówkowych za pomocą Google Pay, Bluetooth 5.0, diodę powiadomień oraz gniazdo 3,5 mm do podłączenia zestawu słuchawkowego. Jest wyposażony w gniazdo na dwie karty SIM oraz niezależną szufladkę na kartę pamięci microSD. Po włożeniu nośnika wbudowane 128 GB pamięci na dane można powiększyć nawet o 512 GB. Aby zapewnić większą dokładność usług opartych na lokalizacji, takich jak Mapy Google, Gigaset dodał w GS5 obsługę systemu nawigacji satelitarnej BeiDou. W połączeniu z A-GPS i GLONASS oraz unijnym systemem Galileo, GS5 szybko i precyzyjnie określa własną lokalizację.Główny aparat w GS5 oferuje rozdzielczość 48 megapikseli. O jakości zdjęć – jak wiadomo – nie decyduje tylko liczba pikseli, ważna jest też przysłona. Te w Gigaset GS5 dostosowuje się do warunków oświetleniowych. Szeroka przysłona F1,8 zapewnia wystarczającą ilość światła docierającego do czujnika aparatu, aby zapewnić dobre zdjęcia o zmierzchu lub w ciemności – do dyspozycji jest także doświetlenie lampą błyskową LED. Rozmiar przysłony zmniejsza się do F2.2 w lepszych warunkach oświetleniowych, co umożliwia wykonywanie fotografii z większą głębią ostrości.Aparat główny z autofokusem uzupełnia drugi obiektyw do zdjęć ultraszerokokątnych lub makro o rozdzielczości 8 megapikseli. Inteligentne oprogramowanie aparatu pozwala fotografowi wybrać, czy wszystkie niezbędne ustawienia i funkcje optymalizacji obrazu będą stosowane automatycznie, czy też wprowadzone przez użytkownika ręcznie.GS5 nagrywa filmy w rozdzielczości 1440p (quad HD). Przedni aparat o rozdzielczości 16 megapikseli i przesłonie 2,0 sprawdza się nawet w ciemności. Niezbędne doświetlenie zapewnia biały i maksymalnie jasny ekran włączany na czas wykonywania selfie. Wszystkie kamery w GS5 są bezramkowe i zintegrowane z płaską powierzchnią obudowy – poprawia to prezencję smartfona i zapobiega jego chybotaniu, gdy leży na stole.Nowy procesor Helio G85 firmy MediaTek ma osiem rdzeni – cztery mocniejsze ARM Cortex A75 z zegarem 2,0 GHz i cztery energooszczędne ARM Cortex A55 z zegarem 1,8 GHz. W ten sposób aplikacje są uruchamiane bez opóźnień i działają płynnie – niezależnie od tego, czy jest to Instagram, Snapchat i TikTok, Teams, Outlook i Workplace czy też Netflix, Amazon Prime i YouTube. Procesor charakteryzuje się również bardziej wydajnym zarządzaniem energią i mniejszym zużyciem prądu niż jego poprzednik. Akumulator ma pojemność 4500 mAh. GS5 działa do 25 godzin w sieci 4G, a nawet 30 godzin w sieci 3G. Obsługuje także ładowanie bezprzewodowe do 15 watów zgodnie ze standardem Qi lub może być ładowane przez port USB-C z mocą do 18 watów (PE+). Pełne naładowanie akumulatora trwa około 2 godzin.Gigaset GS5 – zgodnie z ekologiczną ideą zrównoważonego rozwoju – posiada wymienny akumulator. Co więcej, wymiana jest na tyle łatwa, że rozładowany w plenerze akumulator można po prostu wyjąć i włożyć w pełni naładowany akumulator zastępczy. Dzięki temu GS5 sprawdzi się – bez konieczności ładowania – np. podczas weekendowej wycieczki. Smartfon realizuje także inicjatywę Gigaset Battery Save Initiative: limit ładowania jest ustawiony na 90 procent, co wydłuża żywotność baterii nawet o 50 procent i pomaga chronić środowisko.Gigaset zagwarantował, że smartfon GS5 z fabrycznie zainstalowanym Androidem 11.0 otrzyma – po premierze nowej wersji systemu – aktualizację do wersji 12.0. Oznacza to, że smartfon przez trzy lata będzie miał dostęp do najnowszych aktualizacji i zabezpieczeń.Gigaset GS5 trafi do sprzedaży w Europie Zachodniej w listopadzie 2021 r. w kolorze ciemnoszarym tytanowym, a pod koniec listopada br. będzie dostępny w kolorze jasnofioletowym. Wprowadzenie GS5 na polski rynek planowane jest także na listopad br. w orientacyjnej cenie 1300 złotych.