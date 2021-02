Smartfon Gigaset GX290 plus oraz GX290 PRO

Gigaset GX290 plus to outdoorowy smartfon, następca modelu GX290. Zyskał większą pamięć RAM, umożliwiającą bardziej wydajną pracę procesora, oraz większą pojemność pamięci na dane. GX290 PRO ma specyfikację jak GX290 plus, a dodatkowo certyfikat Android Enterprise Recommended™, opcjonalne przedłużenie okresu wsparcia dla aktualizacji zabezpieczeń, możliwość zdalnego zarządzania oraz personalizacji.

Smartfon Gigaset GX290 plus

GX290 PRO dla biznesu

Gigaset GX290 plus ma formowaną wtryskowo, dwukomponentową obudowę z TPU, dodatkowo wzmocnioną stabilną metalową ramą. Gigaset GX290 plus jest odporny na zachlapania, pył i wstrząsy oraz przystosowany do najtrudniejszych warunków. Wyświetlacz jest chroniony wytrzymałym szkłem Corning® Gorilla® Glass 3. W porównaniu z GX290 wprowadzono również poprawki konstrukcyjne: rama wokół wyświetlacza została minimalnie podniesiona, aby lepiej zabezpieczać ekran przed uszkodzeniem. Dzięki temu, opcjonalna folia ochrona na wyświetlacz lepiej wpasowuje się w powstałe zagłębienie. Obudowa w odświeżonej kolorystyce przybrała bardziej dyskretny charakter: tytanową szarość uzupełniają srebrne linie oraz czerwony włącznik.Gigaset GX290 plus ma 6,1-calowy wyświetlacz HD+ z wycięciem typu V-notch o rozdzielczości 1560 x 720 pikseli, jasności 580 cd/m² i kontraście 1000: 1. System operacyjny działa na ośmiordzeniowym procesorze MT6763 MediaTek Helio P23, taktowanym częstotliwością 2,0 GHz, który wspiera transmisję 4G LTE z prędkością do 150 Mbit/s oraz obsługuje standardy połączeń VoLTE i VoWiFi.Pamięć RAM w GX290 plus została zwiększona do 4 GB, dzięki czemu bardziej wymagające aplikacje mogą działać płynniej, szczególnie, gdy działają równolegle. Pojemność na dane została powiększona do 64 GB - dwukrotnie więcej niż w poprzedniej wersji.Bateria litowo-polimerowa w GX290 plus oraz GX290 PRO ma pojemność 6200 mAh. Zapewnia czas czuwania do 550 godzin z dwiema kartami SIM i czasem rozmów do 24 godzin w sieci 3G / 4G. Akumulator umożliwia szybkie ładowanie bezprzewodowe z mocą do 15 watów i przywraca pełną moc po około trzech godzinach. Standardowo bateria jest ładowana tylko w 90 procentach. GX290 plus jest bowiem zgodny z nową inicjatywą Gigaset Battery Save Initiative, która zapewnia większą trwałość ogniwom. Szczegółowe testy wykazały, że żywotność baterii smartfona może być wielokrotnie zwiększana, jeśli nie jest ona regularnie ładowana do pełna. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach urządzenia.Port USB typu C w GX290 plus obsługuje również szybkie ładowanie za pomocą technologii PE +. Zgodność ze standardem USB On-The-Go (OTG) pozwala zmienić urządzenie w powerbank i użyć do ładowania innych urządzeń zewnętrznych, a także podłączania zewnętrznych urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura lub nośniki danych. Czytnik linii papilarnych, który znajduje się na tylnej ściance smartfona, zapewnia użyteczne funkcje zwiększające wygodę, w tym przewijanie stron ekranu jedną ręką, przy jednoczesnym pewnym chwycie telefonu w dłoni. Urządzenie można również szybko i łatwo odblokować za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy. GX290 plus jest także wyposażony w technologię NFC, wykorzystywaną m.in. do płatności lub przesyłania danych. Wbudowana obsługa nawigacji satelitarnej GPS i GLONASS sprawia, że użytkownicy mogą zawsze niezawodnie określić swoją lokalizację.GX290 plus ma podwójny aparat główny z 13-megapikselowym czujnikiem SONY. Aparat na frontowej płaszczyźnie posiada rozdzielczość 2-megapikseli. Oprogramowanie od uznanej firmy ArcSoft® umożliwia dalszą optymalizację zdjęć i udostępnia takie funkcje, jak HDR, ultra HD i tryb nocny. Kody QR w nowym smartfonie są rozpoznawane bezpośrednio, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.Wersja biznesowa – GX290 PRO – pod względem wyglądu i konstrukcji jest identyczna, jak GX290 plus, i przystosowana do obsługi systemu Android Enterprise™. Dzięki opcji Zero Touch dostępnych jest szereg korzyści w zakresie administracji i codziennego użytkowania smartfona w celach zawodowych. GX290 PRO uzyskał już certyfikat SOTI Mobile Device Management, zapewnia także opcjonalną możliwość aktualizacji zabezpieczeń przez dłuższy okres. Smartfon GX290 PRO można również spersonalizować zgodnie z oczekiwaniami firmy. Niemieckie zakłady Gigaset wygrawerują na obudowie smartfona logotyp przedsiębiorstwa, numer IMEI, nazwę oddziału lub inne indywidualne informacje, nawet jeśli przedsiębiorstwo zamówi niewielką liczbę telefonów.Dodatkowo, dla biznesowych odbiorców dostępna będzie także opcja personalizacji oprogramowania. Na ekranie startowym GX290 PRO może pojawić się logo firmy, zainstalowane mogą być określone przez klienta aplikacje, tapety i dzwonki.Gigaset GX290 plus pojawi się w sprzedaży na niemieckim rynku na początku marca br. w cenie ok. 329 Euro. Koszt Gigaset GX290 PRO wyniesie ok. 399 Euro. Smartfony trafią także na polski rynek.