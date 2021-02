Najszybszy internet mobilny 2020. Dominacja Orange i T-Mobile

Orange zdominował roczne podsumowanie jakości i szybkości usług Internetu mobilnego przygotowane przez portal RFBenchmark.pl. W 2020 roku Orange był liderem w dwóch głównych kategoriach (średniej szybkości pobierania i wysyłania danych). T-Mobile osiągnął najlepszy wynik w zestawieniu średniej najniższej wartości ping.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który z operatorów oferował najszybszy internet mobilny w Polsce w 2020 roku?

Kto w 2020 roku gwarantował najszybsze wysyłanie i pobieranie danych?

Jak w 2020 roku u poszczególnych operatorów prezentowały się wartości ping?



Roczna analiza powstała w oparciu o ponad dwa miliony pomiarów użytkowników aplikacji RFBENCHMARK (2614898 pomiarów). 90,31% pomiarów odbyło się w zasięgu 4G.W całym 2020 roku badani korzystali najczęściej z sieci Play (34,1%) i Orange (30,95%). Na kolejnych miejscach uplasował się Plus (19,35%) oraz T-Mobile (15,61%).W rankingu średniej szybkości pobierania danych w 2020 roku zwycięża Orange . Zwycięstwo przyniósł wynik 26,64 Mb/s. Na drugim miejscu uplasował się T-Mobile z wynikiem 25,84 Mb/s, a kolejne pozycje w zestawieniu zajął Play (22,16 Mb/s) i Plus (21,23 Mb/s).Warto podkreślić, że Orange osiągnęło wynik lepszy niż triumfator poprzedniego rankingu rocznego (T-Mobile mógł się wtedy pochwalić średnią szybkością pobierania danych w wysokości 26,09 Mb/s). Dla przypomnienia, w 2019 roku Orange osiągnęło 25,33 Mb/s.Orange jest także liderem rankingu średniej szybkości wysyłania danych, osiągając wynik 11,84 Mb/s. Dwa kolejne miejsca to T-Mobile z wynikiem 11,29 Mb/s i Play (11,08 Mb/s). Klasyfikację zamknął Plus (10,96 Mb/s).Odwołując się do rankingu z 2019 roku tym razem obserwowano spadek średnich wartości wysyłania danych. Rok temu Orange zwyciężył tę kategorię dzięki wynikowi 12,49 Mb/s.W ostatniej kategorii T-Mobile przełamało dominację Orange. Abonenci tego operatora mogą cieszyć się z najniższej średniej wartości ping. T-Mobile zanotowało w tej klasyfikacji 36,59 ms. Za magentowym operatorem uplasowało się Orange (38,42 ms), Play (39,67 ms) i Plus (42,53 ms).