Najszybszy internet mobilny w I 2021. Orange i T-Mobile bez zmian na podium

Rok 2021 nie przyniósł zmian w rankingu operatorów komórkowych dotyczącym jakości i szybkości Internetu mobilnego, opracowywanym co miesiąc przez portal RFBenchmark.pl. W styczniu, podobnie jak w grudniu, Orange był liderem w dwóch głównych kategoriach (średniej szybkości pobierania i wysyłania danych). T-Mobile osiągnął najlepszy wynik w zestawieniu średniej najniższej wartości ping.

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny w XII 2020. Liderami Orange i T-Mobile

Z tego tekstu dowiesz się m.in.: Który z operatorów oferował najszybszy internet mobilny w Polsce w styczniu 2021 roku?

Kto gwarantuje najszybsze wysyłanie i pobieranie danych?

Jak u poszczególnych operatorów prezentują się wartości ping?

Średnia szybkość pobierania danych: Orange

Średnia szybkość wysyłania danych: Orange

Najniższa wartość ping: T-Mobile

Styczniowy ranking RFBenchmark.pl powstał w oparciu o 159059 testów. W grudniu było ich 182544. To najmniej pomiarów od sierpnia 2020. Pomiary nie dotyczą Wi-Fi, tylko wyłącznie Internetu mobilnego.Największa ilość pomiarów szybkości internetu mobilnego dotyczyła tradycyjnie zasięgu technologii 4G (93,29). Udział testów 3G sięgnął 6,68%, a w przypadku 2G skończyło się na 0,02%.Badani korzystali najczęściej z sieci Play (33,05%) i Orange (31%). Na kolejnych miejscach, podobnie jak przed miesiącem, uplasował się Plus (21,95%) oraz T-Mobile (13,99%).W rankingu średniej szybkości pobierania danych zwycięża Orange. W styczniu zwycięstwo przyniósł wynik 29,1 Mb/s – wyższy niż ten notowany w grudniu. Na drugim miejscu uplasował się T-Mobile z wynikiem 28,24 Mb/s, a kolejne pozycje w zestawieniu zajął Play (25,09 Mb/s) i Plus (24,89 Mb/s).Orange jest także liderem rankingu średniej szybkości wysyłania danych, osiągając wynik 16,7 Mb/s. Dwa kolejne miejsca to Play (16,4 Mb/s) i Plus (15,86 Mb/s). Klasyfikację zamknął T-Mobile, odnotowując 14,59 Mb/s.T-Mobile po raz kolejny nie miał równych w tym zestawieniu i został liderem pod względem najniższej wartości ping. Wszystko dzięki rezultatowi 31,32 ms. Orange musiało znów zadowolić się tytułem wicelidera (34,64 ms). Od wspomnianej dwójki operatorów wyraźnie odstają pod kątem wartości ping sieci Play (37,2 ms) oraz Plus (41,57 ms).