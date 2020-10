Nowe smartfony Gigaset - GS3 oraz GS4

Gigaset zaprezentował dwa nowe smartfony – GS4 oraz GS3. Pierwszy z 6,3 calowym wyświetlaczem Full HD+ o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli, a drugi z 6,1 calowym wyświetlaczem HD+ o rozdzielczości 1560 x 720 pikseli. Smartfony oferują bezprzewodowe ładowanie, a GS4 dodatkowo funkcję NFC i system trzech aparatów.

Gigaset GS4

Gigaset GS3

Smartfon Gigaset GS4 dostępny będzie w kolorze głębokiej czerni oraz czystej bieli. Ma 6,3-calowy wyświetlacz Full HD+ o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli, który wyposażony jest w szereg czujników. Kamera do selfie umieszczona jest w wycięciu V notch. Tylna część obudowy jest wykonana z hartowanego szkła i posiada system trzech aparatów. Główny oferuje rozdzielczość 16 MP, szerokokątny 5 MP, a aparat makro 2 MP. Do dyspozycji jest także lampa błyskowa LED. Obiektywy zostały pozbawione wystającej ramki, dzięki czemu smartfon leży płasko na gładkich powierzchniach. Do dyspozycji użytkownika jest także czytnik linii papilarnych.Smartfon jest wyposażony w wymienny akumulator o pojemności 4300 mAh. Moc każdego akumulatora zmniejsza się z czasem, a możliwość samodzielnej wymiany eliminuje konieczność wysyłania telefonu do serwisu. GS4 obsługuje również szybkie ładowanie bezprzewodowe do 15 watów z kompatybilnymi zasilaczami. Funkcja NFC umożliwia płatności zbliżeniowe, na przykład za pośrednictwem Google Pay, a Bluetooth 5.0 zapewnia stabilne połączenie z bezprzewodowymi zestawami słuchawkowymi.Gigaset GS4 jest wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Helio P70 firmy MediaTek z taktowaniem do 2,1 GHz, który zapewnia płynne działanie wszystkich aplikacji.Ciekawym dodatkiem, dostępnym na wybranych rynkach, będzie możliwość personalizacji GS4 indywidualnym zdjęciem, fabrycznie naniesionym na całą płaszczyznę tylnej obudowy. Szybka realizacja tego typu zamówienia jest możliwa min. dzięki produkcji tego smartfona w Niemczech.Gigaset GS3 dostępny będzie w kolorze grafitowej szarości, ale za sprawą opcjonalnych elementów obudowy, smartfon będzie mógł przybrać m.in. barwę czerwoną, złotą lub niebieską.GS3 ma akumulator o pojemności 4000 mAh, z opcją bezprzewodowego ładowania z mocą do 10 watów i – podobnie jak w modelu GS4 – jest wymienny. GS3 jest nieznacznie mniejszy od GS4 i waży 172 gramy. 6,1-calowy wyświetlacz HD+ oferuje rozdzielczość 1560 x 720 pikseli. Frontowy aparat posiada rozdzielczości 8 MP, a aparat główny 13 MP. Na tylnej ściance znajdziemy także szerokokątny obiektyw 8 MP. Producent podkreśla, że aparaty w tym smartfonie także pozbawione są wystającej ramki wokół obiektywu. W GS3 zastosowano wydajny ośmiordzeniowy procesor Helio A25 firmy MediaTek, który posiada wystarczającą moc obliczeniową do realizacji codziennych zadań.Zarówno Gigaset GS3, jak i GS4 posiadają 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej na dane, a także działają pod kontrolą systemu Android 10. Oferują gniazda na dwie karty SIM, a także slot na kartę pamięci o pojemności do 512 GB. Obydwa modele sygnalizują nieodebrane połączenia lub wiadomości za pomocą diody LED na frontowym panelu. Aparaty posiadają funkcję rozpoznawania twarzy, dzięki której można odblokować telefon. Można tego dokonać także poprzez czytnik linii papilarnych.Gigaset GS3 trafi do sprzedaży w Niemczech w połowie listopada br. Na tamtejszym rynku będzie kosztował ok. 179 Euro. Wymienne osłony (cena ok. 4 Euro) będą dostępne w kolorach Classy Rose Gold, Racing Red, Arctic Blue i Oceanic Petrol. Sugerowana cena Gigaset GS4 w Niemczech wyniesie 229 Euro, a model trafi do sprzedaży na tamtejszym rynku na początku listopada br. Zdaniem przedstawicieli firmy Gigaset odpowiedzialnych za dystrybucję w naszym kraju, smartfony dostępne będą także w Polsce.