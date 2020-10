Ericsson: Polacy chcą polskiej sieci 5G

Uruchomienie sieci 5G to temat ożywionej dyskusji. W najnowszym badaniu, które Ericsson zlecił SW Research, zapytano Polaków o ich opinie odnośnie bezpieczeństwa danych w sieci 5G, jej wpływ na konkurencyjność naszego kraju, a także o to, kto powinien być odpowiedzialny za jej budowę. Oto, co udało się ustalić.

W budowę sieci 5G należy zaangażować polskie firmy

Wzrost konkurencyjności gospodarki

Wiedza o wpływie sieci 5G na bezpieczeństwo zbyt mała?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Polacy o sieci 5G 71% Polaków uważa, że produkcja komponentów do budowy sieci 5G powinna być w rękach firm z Polski lub Europy. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Wiele osób nie docenia faktu, że bezpieczeństwo prywatnych danych czy pracy najważniejszych systemów informatycznych zależy również od technologii używanej do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Sieć 5G będzie nową platformą komunikacji dla struktur administracji publicznej i wszystkich gałęzi gospodarki. Dlatego należy pamiętać, że sieć piątej generacji nie jest kolejnym G i musi być traktowana jako infrastruktura krytyczna, od której zależy sprawne działanie państwa i stabilność gospodarki – komentuje Marcin Sugak, ekspert firmy Ericsson.



Technologia 5G z Polski dla Europy

Wprawdzie jej wdrożenia ciągle trwają i trwać będą jeszcze długo, to jednak już dziś można z całą stanowczością stwierdzić, że sieć 5G cieszy się coraz większą popularnością. Jednocześnie wyraźnie zaznaczają się duże oczekiwania, jakie mają wobec nowej technologii zarówno przedstawiciele biznesu, jak i konsumenci.Z uruchomieniem sieci 5G wiążą się ogromne inwestycje. Operatorzy sieci komórkowych muszą być gotowi na zmiany sprzętu i oprogramowania.Zdaniem Polaków, za budowę sieci 5G nad Wisłą powinna odpowiadać firma z Polski (53%) lub Europy (16%). W przypadku miejsca produkcji komponentów do budowy sieci 5G, respondenci największym zaufaniem darzą firmy prowadzące produkcję w Polsce (54%), w Europie (17%), a w dalszej kolejności w Stanach Zjednoczonych (4,4%) i Azji (2,5%). Dla blisko co czwartego respondenta lokalizacja produkcji czy pochodzenie geograficzne firmy nie mają znaczenia.63% badanych uważa, że technologia 5G zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki wobec innych krajów UE. Zdaniem respondentów największy potencjał wykorzystania technologii 5G ma sektor telekomunikacyjny (63%). Ponad 1/4 respondentów wskazuje na logistykę i edukację (27%), a jedna na pięć osób branżę rozrywkową (21%).Korzyści dla wielu gałęzi gospodarki potwierdza również najnowszy raport agencji Analysys Mason, specjalizującej się w badaniach i analizach rynku telekomunikacyjnego. Według jej szacunków uruchomienie sieci 5G w Polsce przyniesie największe korzyści firmom z branży produkcyjnej i logistycznej, które dzięki sieci piątej generacji mogą zyskać ponad 7 mld EUR.Ciekawe wyniki przynosi odpowiedź na pytanie dotyczące bezpieczeństwa danych w sieciach 5G. 30% respondentów uważa, że sieć 5G powinna być traktowana jako infrastruktura krytyczna. Takie stanowisko jest zgodne z wytycznymi UE oraz ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zaskakujące jest jednak to, że blisko połowa osób (48%) nie potrafi wyrazić swojego zdania w tej kwestii.Wkład działających w Polsce firm w rozwój światowych technologii teleinformatycznych został oceniony jako wysoki przez 30% badanych. Ten patriotyzm technologiczny i priorytetowe traktowanie Polski i Europy przez respondentów znajdują pokrycie w rzeczywistości. Na przykład, spośród jedenastu fabryk produkujących sprzęt Ericsson na świecie, jedna znajduje się w Polsce. W Tczewie powstają urządzenia radiowe gotowe obsłużyć 4G i 5G „Made in Poland”. W przyszłości sprzęt znad Wisły zostanie wykorzystany do budowy sieci 5G w Polsce oraz w innych krajach Europy.W Polsce również działa drugie pod względem wielkości centrum badań i rozwoju firmy Ericsson na świecie, które w Krakowie i Łodzi zatrudnia około 1800 osób. Efekty pracy polskich inżynierów wykorzystują operatorzy telekomunikacyjni w wielu krajach, w Polsce są nimi Play i Polkomtel.