5,6 mld subskrypcji 5G do końca 2029 roku

5G zmienia strategię firm telekomunikacyjnych. Jak wynika z najnowszej analizy Ericsson Mobility Report z czerwca 2024 roku, coraz większa liczba dostawców oferuje plany taryfowe oparte na wysokiej prędkości.

Przeczytaj także: Jaka przyszłość czeka sieć 5G?

Uważam, że po uruchomieniu 5G w Polsce na początku tego roku, zastosowania 5G można wdrożyć już teraz. Wprowadzenie 5G Standalone pozwoli na stworzenie zróżnicowanych i programowalnych sieci, które dadzą możliwość rozwinięcia dodatkowych zastosowań 5G, takich jak segmentaca sieci i udostępnianie interfejsu API sieci na polskim rynku” - mówi Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce. - Czerwcowy Ericsson Mobility Report pokazuje dalszy silny wzrost liczby subskrypcji 5G z eMBB i stałym dostępem bezprzewodowym, jako wiodącymi zastosowaniami. Uwidacznia również potrzebę zwiększonego wdrożenia technologii 5G Standalone, aby w pełni wykorzystać jej potencjał.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dostęp bezprzewodowy 2023-2029 Stały dostęp bezprzewodowy nadal zyskuje na popularności jako rozwiązanie 5G dla dostawców usług komunikacyjnych na całym świecie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Z badania wynika, że stały dostęp bezprzewodowy oferowało 241 z 310 dostawców usług telekomunikacyjnych. W tej grupie ponad połowa operatorów udostępniała 5G FWA.W ubiegłym roku odnotowano prawie 50-procentowy wzrost liczby dostawców, którzy oferują taryfy oparte na prędkości 5G FWA. Obecnie 40 procent wszystkich operatorów usług FWA wprowadziło takie rozwiązanie. Stały Dostęp Bezprzewodowy jest teraz drugim, po rozszerzonym mobilnym szerokopasmowym dostępie do Internetu (eMBB), najczęściej stosowanym zastosowaniem technologii 5G. Szybkość, możliwość transmisji danych oraz niskie opóźnienia 5G FWA zwiększają atrakcyjność planów taryfowych FWA, opartych na prędkości dla dostawców z parametrami podobnymi do ofert kablowych lub światłowodowych.Około 300 dostawców usług komunikacyjnych na całym świecie oferuje obecnie usługi 5G , z czego około 50 uruchomiło 5G Standalone (5G SA).Jeśli chodzi o subskrypcje, 5G nadal rośnie ona we wszystkich regionach. W pierwszych trzech miesiącach 2024 roku na całym świecie dodano około 160 milionów subskrypcji 5G, co daje łączną liczbę ponad 1,7 miliarda. Do końca roku przewiduje się, że wartość ta powiększy się prawie o kolejne 600 milionów.Według szacunków analityków do końca 2029 roku liczba subskrypcji 5G wyniesie blisko 5,6 miliarda, a globalny zasięg 5G poza Chinami kontynentalnymi podwoi się z 40 procent na koniec 2023 roku do 80 procent do końca 2029 roku. Przewiduje się też, że do końca 2029 roku 5G będzie stanowić około 60 procent wszystkich subskrypcji mobilnych.W ujęciu regionalnym szacuje się, że Ameryka Północna będzie miała najwyższą penetrację do końca 2029 r. – aż 90 procent (lub 430 milionów) subskrypcji ma stanowić 5G.W Indiach oczekuje się, że liczba subskrypcji 5G wzrośnie ze 119 milionów na koniec 2023 roku (około dziesięciu procent wszystkich subskrypcji mobilnych w kraju) do około 840 milionów (65 procent wszystkich subskrypcji) do końca 2029 roku.W kwestii jakości obsługi, statystyki wiodącego dostawcy usług pokazują, że 97 procent wszystkich działań użytkowników w średnim paśmie 5G osiągnęło czas oczekiwania na treść krótszy niż 1,5 sekundy, w porównaniu do 67 procent w niskim paśmie 5G i zaledwie 38 procent w 4G (wszystkie pasma).Zasięg 5G w średnim paśmie poza Chinami kontynentalnymi osiągnął 35 procent. Ameryka Północna i Indie dokonały szybkich wdrożeń, osiągając odpowiednio 85 i 90 procent zasięgu średniego pasma.W porównaniu z listopadową wersją dokumentu (raport z 2023 roku) ruch danych w sieciach komórkowych w ujęciu rok do roku został skorygowany w dół. Zmiany w danych bazowych nastąpiły w drugiej połowie 2023 roku i wynikały z kilku czynników, takich jak niższe wartości zgłoszone przez organy regulacyjne i dostawców usług na rynkach o dużej populacji.Między końcem marca 2023 r. a końcem marca 2024 r. ruch danych w sieciach komórkowych wzrósł o 25% r/r, napędzany głównie migracją abonentów do nowszych generacji i usług wymagających transferu dużej ilości danych, jak na przykład treści wideo.Zdaniem analityków do końca 2029 roku mobilny transfer danych będzie rósł ze skumulowaną roczną stopą wzrostu wynoszącą około 20 procent. Na zakończenie zeszłego roku około jedna czwarta wszystkich danych w sieci mobilnej była obsługiwana przez 5G. Prognozy wskazują, że na koniec 2029 r. odsetek ten wzrośnie do około 75 procent.