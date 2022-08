Czy technologia 5G może uratować świat?

"Cudowna sieć przyszłości", "kluczowa technologia dla społeczeństwa sieciowego" lub "nadejście ery cyfrowej": czytając nagłówki o najnowszym standardzie komunikacji mobilnej, można by pomyśleć, że 5G rozwiąże wszystkie nasze problemy i przyniesie ze sobą możliwości, o których nawet nie wiedzieliśmy, że są nam potrzebne.

W porównaniu z ostatnim standardem bezprzewodowym 5G obiecuje wielokrotnie większą prędkość i niezwykle małe opóźnienia. 5G może też obsługiwać o wiele więcej urządzeń jednocześnie. W połączeniu z innymi kluczowymi technologiami, takimi jak przetwarzanie brzegowe, Internet rzeczy i sztuczna inteligencja, sprawia to, że nowa generacja rozwiązań w zakresie komunikacji mobilnej zapewnia podstawę do kompletnego usieciowienia wszystkich dziedzin życia, ale przede wszystkim przemysłu. Wynika to z faktu, że najwięcej korzyści z funkcji 5G czerpią przedsiębiorstwa. Do najlepszych przykładów z pewnością należą predykcyjna konserwacja maszyn, roboty mobilne w produkcji, autonomiczne pojazdy w sektorze transportu i logistyki czy aplikacje rozszerzonej rzeczywistości dla serwisantów.Jednak czy 5G to także technologia, która może uratować nasz świat - innymi słowy zapewnić bardziej zrównoważony rozwój i większą sprawiedliwość społeczną? Oczywiście każdy rodzaj cyfryzacji może mieć początkowo negatywny wpływ na bilans ekologiczny ze względu na zasoby i energię, które zużywa przy produkcji i eksploatacji. Z drugiej strony cyfryzacja pozwala nam pracować wydajniej, pomaga oszczędzać energię i ma potencjał, aby rozwiązać palące problemy naszych czasów. Dobrym przykładem jest opieka medyczna nad coraz bardziej starzejącym się społeczeństwem: dzięki inteligentnym połączeniom sieciowym i zaawansowanym sieciom komórkowym pojawiają się zupełnie nowe możliwości leczenia, a nawet zapobiegania. Bo dzięki 5G urządzenia do noszenia na sobie mogą na przykład stale przesyłać pomiary ciśnienia krwi i wiele innych danych w czasie rzeczywistym do lekarza prowadzącego, aby mógł on w porę zareagować. „Inteligentne ambulanse” wyposażone w technologię 5G umożliwiają z kolei precyzyjną wideodiagnostykę, a tym samym optymalizację leczenia już w drodze do szpitala. Ponadto 5G zapewnia każdemu pacjentowi dostęp do opieki medycznej na najwyższym światowym poziomie: dzięki wirtualnej rzeczywistości lekarze mogą na przykład uczestniczyć w operacjach zdalnie.W rolnictwie 5G może pomóc zwiększyć wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko: autonomiczne maszyny rolnicze lub drony mogą być wykorzystywane do wykrywania zmian w kondycji roślin, jakości gleby i wilgotności oraz stosowania dokładnej ilości pestycydów, wody lub nawozów w zależności od potrzeb. Kolejnym obszarem zastosowania 5G są inteligentne sieci energetyczne. Zapewniają one, że w danym momencie wytwarzana jest dokładnie taka ilość energii elektrycznej, jaka jest potrzebna – z dokładnością do jednego wata. Ogólnie rzecz biorąc, miasta będą lepiej połączone i będą funkcjonować bardziej efektywnie niż obecnie dzięki niesamowitej prędkości 5G.Jednakże aby zapewnić, że nowa technologia szybko się przyjmie i będzie dostępna dla wszystkich, w naszym zglobalizowanym świecie decydującym czynnikiem jest współpraca. W przypadku standardu 5G branża od samego początku pracowała nad specyfikacją techniczną w ramach organizacji 5G ACIA (5G Alliance for Connected Industries and Automation) i 5GAA (5G Automotive Association). Zamiast polegać na standaryzacji ustanowionej pomiędzy operatorami, jak to miało miejsce w przypadku poprzednich generacji rozwiązań w zakresie komunikacji mobilnej, tym razem to zastosowania przemysłowe są czynnikiem rozwoju funkcjonalności 5G. Zasadniczo to właśnie dzięki współpracy powstają standardy, narzędzia i ramy, które umożliwiają szybsze wprowadzanie innowacji. Można się wiele nauczyć ze sposobu funkcjonowania społeczności open source. Co więcej, nie ma lepszego przykładu niż szybkość, z jaką wyprodukowano i rozprowadzono szczepionki na Covid-19, gdy firmy farmaceutyczne, rządy, organy regulacyjne i instytucje opieki zdrowotnej połączyły siły. Pokazuje to również, jak głęboko zakorzenione i nieproduktywne sposoby pracy mogą w jednej chwili odejść do lamusa, jeśli jest ku temu wola.Dla mnie jedno jest pewne: technologia 5G nie tylko zmieni nasz świat, lecz także przyczyni się do bardziej zrównoważonego rozwoju i większej sprawiedliwości społecznej. Nowy standard komunikacji mobilnej będzie ogromną siłą napędową przyszłych innowacji.