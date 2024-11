Sieci 5G Standalone i 5G Advanced w centrum zainteresowania dostawców usług komunikacyjnych

Ericsson Mobility prognozuje trzykrotny wzrost globalnego ruchu danych mobilnych do 2030 roku. Głównym obszarem zainteresowania dostawców usług komunikacyjnych będą sieci 5G Standalone (5G SA) i 5G Advanced.

Technologie 5G Standalone oraz zaawansowane sieci programowalne otwierają przed dostawcami usług komunikacyjnych nowe możliwości tworzenia atrakcyjnej oferty dla klientów. Raport Ericsson Mobility prezentuje kluczowe dane i analizy, które pomagają zrozumieć, jak efektywne zarządzanie wydajnością i innowacyjność mogą napędzać rozwój całej branży. W Polsce mamy okazję uczestniczyć w tej transformacji, przyczyniając się do budowy przyszłościowej infrastruktury cyfrowej – powiedział Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Ericsson prognozuje trzykrotny wzrost globalnego ruchu danych mobilnych do 2030 roku W globalnym ruchu danych mobilnych sieci 5G będą przenosić około 80 procent całkowitego ruchu danych mobilnych do końca 2030 roku - w porównaniu do 34 procent do końca 2024 roku.

Pomimo spadku tempa wzrostu ruchu danych w sieciach komórkowych (szacuje się, że w 2024 r. wzrost wyniesie 21 proc. r/r), globalny ruch danych w porównaniu z obecnym poziomem ma się niemal potroić do końca 2030 roku.Raport firmy Ericsson pokazuje w jaki sposób dostawcy usług, którzy jako pierwsi wdrażają nowe rozwiązania, oferują modele dostarczania wartości oparte na zróżnicowanej łączności – gwarantując nieprzerwaną i zaawansowaną łączność, gdy jest ona najbardziej potrzebna – co stwarza nowe możliwości monetyzacji i wzrostu. W raporcie znajdziemy związane z tym przykłady działań T-Mobile (USA) oraz Elisa (Finlandia).Najnowsza edycja raportu skupia się również na globalnym potencjale rozwoju zróżnicowanej łączności. Co ciekawe, poza Chinami średnie pasmo 5G jest aktualnie wdrożone jedynie w około 30% lokalizacji sieciowych na świecie.Spośród około 320 dostawców usług komunikacyjnych (CSP), którzy obecnie oferują komercyjne usługi 5G, mniej niż 20% wdrożyło technologię 5G Standalone (SA). Zagęszczenie lokalizacji średniego pasma oraz stacji bazowych 5G SA jest postrzegane jako kluczowy czynnik napędzający wykorzystanie pełnego potencjału technologii 5G, w tym możliwości programowalnych i inteligentnych sieci.Blisko 60 procent z 6,3 miliarda globalnych subskrypcji 5G prognozowanych do końca 2030 roku ma być subskrypcjami 5G Standalone (SA). Oczekuje się, że w globalnym ruchu danych mobilnych sieci 5G będą przenosić około 80 procent całkowitego ruchu danych mobilnych do końca 2030 roku - w porównaniu do 34 procent do końca 2024 roku.Stały dostęp bezprzewodowy (FWA) nadal zyskuje na popularności na całym świecie jako drugi co do wielkości przypadek użycia 5G po rozszerzonym, szerokopasmowym internecie mobilnym (eMBB).W czterech z sześciu regionów usługi FWA oferuje obecnie ponad 80% dostawców usług komunikacyjnych (CSP). Liczba dostawców usług FWA oferujących plany taryfowe oparte na prędkości - z parametrami pobierania i wysyłania danych zbliżonymi do ofert kablowych lub światłowodowych - w ciągu ostatniego roku wzrosła z 30 do 43 procent.Europa Zachodnia odnotowała szybki wzrost ofert opartych na prędkości FWA, oferowanych przez 52 proc. dostawców w tym regionie, w porównaniu z 32 proc. rok temu. Sama Europa odpowiada za 73 proc. wszystkich uruchomień usług 5G FWA na świecie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.Do końca 2030 roku spośród prognozowanych 350 milionów globalnych połączeń FWA prawie 80 procent będzie obsługiwanych przez sieci 5G.Raport firmy Ericsson porusza również kwestię tego, w jaki sposób AI, w tym aplikacje generatywnej AI - już zintegrowane w smartfonach, laptopach, zegarkach i produktach FWA - mogą wpłynąć na ruch sieciowy związany z wysyłaniem i pobieraniem danych, napędzając potencjalny wzrost ruchu mobilnego, wykraczający poza obecne prognozy bazowe.Według innych prognoz z raportu, globalne subskrypcje 5G mają osiągnąć prawie 2,3 miliarda do końca 2024 r., co stanowi 25 procent wszystkich globalnych subskrypcji mobilnych. Prognozuje się, że liczba subskrypcji 5G przewyższy liczbę subskrypcji 4G na świecie w 2027 roku.Pierwsze wdrożenia sieci 6G są przewidywane na 2030 rok. Będą one rozwijać i skalować możliwości technologii 5G Standalone (SA) i 5G Advanced.