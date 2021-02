Plus przygotował promocyjną ofertę z podwojonym pakietem gigabajtów w wybranych głosowych ofertach abonamentowych dla klientów indywidualnych oraz dla firm. Oferta będzie dostępna od 1 marca 2021 roku dla nowych klientów, osób przedłużających umowę lub kupujących kolejny abonament w Plusie.

Plus podwaja gigabajty

Promocja z podwójnymi gigabajtami dostępna jest już dla wybierających najtańszy abonament za 30 zł/mies., którzy zamiast 2 GB miesięcznie, otrzymują 4 GB.

Osoby, którym zależy na jeszcze intensywniejszym codziennym korzystaniu z sieci, wybierając abonament za 50 zł/mies., dostają 24 GB zamiast 12 GB.

Klientów, dla których ważny jest superszybki transfer danych w technologii 5G, ucieszą podwójne gigabajty (2x25 GB, czyli 50 GB) w abonamencie za 60 zł/mies.

2x więcej giga w promocji dla firm

Z dodatkowych gigabajtów mogą skorzystać wszyscy prowadzący firmę, którzy zdecydują się na abonament za 30 zł (36,90 zł z VAT/mies.), w którym zamiast 7 GB, dostają 14 GB.

Przedsiębiorcy, chcący mieć swobodny dostęp do sieci zawsze, kiedy tego potrzebują, wybierając abonament za 50 zł (61,50 zł z VAT/mies.) otrzymują 40 GB, zamiast 20 GB.

Osoby, które nie wyobrażają sobie już prowadzenia firmy bez superszybkiego internetu 5G z abonamentem za 60 zł (73,80 zł z VAT/mies.) otrzymują 70 GB, zamiast 35 GB.

