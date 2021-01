Plus wprowadza nowe plany abonamentowe dla 5G

Plus wprowadza nowe plany abonamentowe przeznaczone dla 5G. Nowa oferta jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i do firm.

Przeczytaj także: Na Święta w Plusie - 5G w cenie abonamentu

5G w smartfonie w taryfach z usługami głosowymi i internetowymi

25 GB za 60 zł/mies. – dla osób, którym zależy na szybkim i swobodnym surfowaniu w internecie,

100 GB za 90 zł/mies. – dla tych, którzy intensywnie korzystają z internetu w smartfonie oraz często korzystają z niego jako routera,

150 GB za 120 zł/mies. dla osób, które potrzebują jak największej ilości danych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Taryfy z usługami głosowymi i internetowymi Po wykorzystaniu pakietu będzie można korzystać z internetu z szybkością do 1 Mb/s. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

5G w taryfach internetowych – jeszcze więcej internetu z 5G w Plusie przez cały okres trwania umowy

500 GB 5G za 100 zł/mies.,

1000 GB 5G za 200 zł/mies.

Nowe oferty dla firm z dostępem do 5G przez cały okres trwania umowy

Taryfy internetowo-głosowe dla firm

Wszyscy, którzy prowadzą firmę mogą rozpocząć przygodę z 5G już od 60 zł netto/mies. z pakietem 35 GB.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na pakiet 120 GB w cenie 90 zł netto/mies., mogą wykorzystywać internet 5G jako podstawowy dostęp do internetu w swoim mobilnym biurze.

Dla klientów, którzy prowadzą cały biznes za pośrednictwem smartfona, a tym samym wyjątkowo intensywnie korzystają z internetu, Plus przygotował abonament za 120 zł netto z ogromną paczką danych 180 GB.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Taryfy internetowo-głosowe dla firm Plus wprowadził 3 nowe warianty abonamentu głosowego z dostępem do sieci 5G i nowymi pakietami danych oraz standardowo z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami oraz MMS-ami. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Taryfy internetowe dla firm

600 GB - w cenie 100 zł + VAT/mies.,

1200 GB - w cenie 200 zł + VAT/mies.

5G jako standard

Przeczytaj także: Pakiety reaktywacyjne w Plus Mix i Plus na Kartę

Trzy nowe warianty abonamentu zapewnią dostęp do sieci 5G oraz nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów wraz z dużymi pakietami danych, które pozwolą w pełni cieszyć się z zalet nowej technologii:Osoby, które zdecydują się przenieść numer z innej sieci, nie będą płacić za abonament nawet przez 4 miesiące.Dla wszystkich, którzy chcą, by sieć 5G na stałe zagościła w ich domach Plus przygotował jeszcze większe paczki internetu w nowych taryfach internetu mobilnego.Dla klientów, którzy zmienią dostawcę internetu na Plusa abonament jest darmowy przez 3 miesiące. Ofertę jak zawsze można przetestować przez 15 dni (w przypadku zwrotu należy tylko zapłacić opłatę aktywacyjną 9 zł).Z myślą o przedsiębiorcach Plus wprowadził 3 nowe warianty abonamentu głosowego z dostępem do sieci 5G i nowymi pakietami danych oraz standardowo z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami oraz MMS-ami.Osoby prowadzące firmę, dla których nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu jest stała obecność w sieci wiedzą, jak ważną rolę odgrywa stabilne i szybkie łącze internetowe.Plus wychodzi do nich z propozycją nowych ofert mobilnego internetu dedykowanych dla 5G:Mechanizm promocji z darmowym abonamentem przez pierwsze miesiące jest taki sam, jak dla klientów indywidualnych – do 3 miesięcy za darmo przy zmianie dostawcy internetu. Ofertę jak zawsze można przetestować przez 15 dni (w przypadku zwrotu należy tylko zapłacić opłatę aktywacyjną 9 zł netto).Plus informuje, że jego sieć 5G w 2021 roku będzie powszechnie dostępna. Obecnie z sieci 5G Plusa może korzystać ponad 7 milionów Polaków we wszystkich 16 województwach. W nadchodzących miesiącach operator planuje objąć zasięgiem sieci 5G 2600 MHz TDD łącznie ponad 11 milionów mieszkańców Polski.