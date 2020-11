Plus rozbuduje sieć 5G we wszystkich obecnych i byłych miastach wojewódzkich oraz miejscowościach leżących w ich pobliżu. Plus zapowiada, że w zasięgu sieci 5G Plusa 2600 MHz TDD znajdzie się ponad 150 miejscowości i ponad 11 mln mieszkańców Polski.

Rozwój sieci 5G w Plusie – 11 mln osób i ponad 150 miejscowości w zasięgu 5G w 2021 roku

Ponad 700 stacji i 5 mln ludzi w zasięgu jeszcze w listopadzie 2020 roku

Portfolio sprzętów

O technologii 5G 2600 TDD

5G 2600 TDD Plus przeznaczył dla działania 5G osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD, zwiększając tym samym przepustowość sieci.

W maju 2020 roku w 7 miastach na 100 nadajnikach ruszyła sieć 5G Plusa na częstotliwości 2600 MHz TDD. Pozwala osiągać szybkość internetu do 600 Mb/s. Teraz Plus postanowił poszerzyć zasięg sieci. Do listy 7 obecnych miast z 5G dołączy kolejnych ponad 150 miejscowości.W 2021 roku Plus planuje oferować 5G na ponad 1700 stacjach, we wszystkich obecnych oraz byłych miastach wojewódzkich oraz szeregu innych miejscowości.Plus zapowiada, że w przyszłym roku z sieci 5G 2600 MHz TDD w Polsce będzie mogło korzystać już ponad 11 milionów osób.Łącznie zgodnie z planem do końca listopada powinno być włączonych ponad 700 stacji, zapewniających swoim zasięgiem technologię 5G dla 5 milionów ludzi.Do obecnej listy miast z 5G Plusa, czyli Warszawy, Łodzi, Gdańska, Katowic, Poznania, Szczecina i Wrocławia dołączą między innymi mieszkańcy aglomeracji śląskiej, Trójmiasta, Krakowa, Bydgoszczy, Częstochowy, Olsztyna, Kielc, Radomia, Torunia, Zielonej Góry, Opola, Gorzowa Wielkopolskiego i wielu innych.Plus pracuje obecnie również nad rozwojem sieci 5G przy wykorzystaniu kolejnych częstotliwości i technologii.Sukcesywnie rozbudowywane jest także portfolio sprzętów obsługujących 5G. W asortymencie dostępne są zarówno modele flagowe, jak też urządzenia ze średniej półki cenowej – w ofercie w listopadzie będzie już w sumie około 20 smartfonów i routerów. Dzięki temu 5G stanie się bardziej powszechne i dostępne dla szerokiego grona odbiorców.5G w Plusie jest rozwijane na nowoczesnej infrastrukturze dostarczonej przez firmy Nokia i Ericsson. Plus przeznaczył dla działania 5G osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD, zwiększając tym samym przepustowość sieci. Rozwiązanie zastosowane w budowie sieci 5G przez operatora sieci Plus to najnowocześniejsza technologia wprowadzana na świecie. TDD pozwala na realizację transmisji danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie transmisji downlink/uplink.W przyszłości wraz z rozwojem sieci 5G obecne wykorzystanie pasma 2600 MHz zapewni lepsze pokrycie zasięgowe niż w przypadku wykorzystania jedynie pasma 3400-3800 MHz i pozwoli zachować przewagę na kolejnych etapach budowy 5G związaną z możliwością łączenia pasm.