Nowy zestaw internetu domowego 5G od Plusa

Plus wprowadza do oferty nowy zestaw internetu domowego © fot. mat. prasowe

Plus wprowadza do oferty nowy zestaw internetu domowego, w skład którego wchodzą zewnętrzny modem 5G/LTE – D-Link DWP-1010 oraz router D-Link M30 obsługujący Wi-Fi 6.

Zewnętrzny modem 5G/LTE – D-Link DWP-1010

Router D-Link M30 AX3000 Mesh

Cena D-Link DWP-1010 + M30 w Plusie

D-Link DWP-1010 + M30 - opłaty W przypadku D-Link DWP-1010 + M30 całkowita cena zestawu, w abonamentach od 59 zł i 69 zł i z opłatą początkową 50 zł oraz ratą, wynosi 1010 zł.

D-Link DWP-1010 został wyposażony w wydajną antenę, procesor Qualcomm SDX62 oraz obudowę o stopniu ochrony IP67.Maksymalna przepustowość D-Link DWP-1010 to aż 1 Gb/s w standardzie. Urządzenie w pełni wykorzystuje potencjał 5G od Plusa, którego technologiczna prędkość pobierania wynosi do 1 Gb/s.Urządzenia domowe łączą się z siecią poprzez router D-Link M30 w standardzie Wi-Fi 6 AX3000. Router ten posiada port WAN o prędkości 1 Gb/s oraz cztery porty LAN o prędkości 1 Gb/s. Dzięki zastosowaniu szyfrowania WPA3, sieci Wi-Fi dla gości, kontroli rodzicielskiej i serwera VPN, zapewnia bezpieczeństwo dla wszystkich urządzeń w sieci domowej. Technologia EasyMesh pozwala na rozszerzenie sieci Wi-Fi o dodatkowe urządzenia D-Link M30, co gwarantuje optymalne pokrycie sygnałem Wi-Fi dużych obszarów. Zarządzanie zestawem D-Link DWP-1010 + M30 odbywa się przez dedykowaną aplikację D-Link Falcon, umożliwiającą monitorowanie i konfigurację sieci z dowolnego miejsca na świecie.W ofercie Plusa im wyższy abonament – tym większa obniżka. Dla umów na 48 rat w abonamentach z przedziału od 49 zł do 69 zł rata za router 5G wynosi 20 zł miesięcznie, natomiast w abonamentach od 79 zł do 129 zł rata wynosi 10 zł miesięcznie. Klienci mogą również wybrać z pozostałych dostępnych opcji ratalnych – 36, 24 i 12 rat. W każdej z nich cena routera będzie promocyjna.W przypadku D-Link DWP-1010 + M30 całkowita cena zestawu, w abonamentach od 59 zł i 69 zł i z opłatą początkową 50 zł oraz ratą, wynosi 1010 zł. W abonamentach od 79 zł i z opłatą początkową 49 zł oraz ratą całkowity koszt routera wynosi 529 zł.