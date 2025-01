Plus przygotował promocję dla nowych oraz obecnych klientów, w ramach której podpisujący nową albo przedłużający dotychczasową umowę na abonament głosowy lub na internet mobilny, będą mogli korzystać ze światłowodu od Plusa za 0 zł przez cały okres trwającej rok umowy.

Przeczytaj także: Plus Światłowód z umową na 12 mies. dla studentów

Plus Światłowód z umową na rok bez opłat

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Plus Światłowód za 0 zł przez rok Nowi oraz obecni klienci, którzy zdecydują się przedłużyć umowę na abonament głosowy lub na internet mobilny, mogą cieszyć się światłowodem od Plusa za 0 zł (z rabatami) i to przez cały okres trwającej rok umowy.

Teraz w Plusie oferta Plus Światłowód z szybkością do 300 Mb/s dostępna jest za 0 zł (z rabatami) na 12 miesięcy, czyli cały okres trwania umowy. Aby skorzystać z promocji wystarczy podpisać nową lub przedłużyć aktualną umowę na abonament głosowy lub internet mobilny od 59 zł/mies. po rabacie za e-fakturę. Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 79 zł zarówno dla mieszkań jak i domów. Promocja dostępna jest we wszystkich lokalizacjach bez dodatkowych opłat, w których dostępny jest światłowód Plusa.Już blisko 11 milionów gospodarstw domowych i ponad 24 miliony mieszkańców Polski ma możliwość korzystania z internetu stacjonarnego Plusa. Natomiast Plus Światłowód dociera już do ponad 8,5 miliona gospodarstw domowych, czyli ponad 19 milionów mieszkańców Polski. W części lokalizacji maksymalna szybkość łącza wynosi aż 2 Gb/s.Dostępność światłowodu w swojej okolicy można sprawdzić na stronie: plus.pl/swiatlowod.