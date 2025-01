Smartfony pancerne IIIF150 z serii AIR

Na rynku są już dostępne smartfony pancerne marki IIIF150 z serii AIR - modele: Air 1, Air 1 Pro, Air 1 Ultra, Air 2 Ultra oraz najnowszy Air 3. Smartfony są smukłe, lekkie, poręczne, a jednocześnie wytrzymałe.

IIIF150 - Inteligentna technologia na każdą pogodę

Wytrzymałość: Wzmocniona obudowa zapewnia odporność na wodę, kurz, wstrząsy i ekstremalne warunki pogodowe, co potwierdzają certyfikaty IP68*, IP69K* i STD-810H**. Oznacza to, że smartfony są w stanie sprostać trudnym warunkom atmosferycznym, upadkom, a nawet zanurzeniom w wodzie.

Smukły, futurystyczny design: Nowoczesne i eleganckie wzornictwo łączy estetykę z wytrzymałością. Pomimo wzmocnionej, solidnej obudowy telefony pozostają smukłe i wyrafinowane - smartdesign z charakterem.

Innowacyjna technologia: Wysoka wydajność, zaawansowane procesory, ekrany o wysokiej rozdzielczości, profesjonalne aparaty czy mocne baterie, to drzwi do świata inteligentnych i niezawodnych sprzętów osobistych.

Bezkompromisowa oferta IIIF150 – linia AIR

Model ten posiada zaawansowane aparaty: główny o rozdzielczości 48 MP, kamerę SONY z noktowizją do zdjęć w ciemności oraz aparat makro do szczegółowych ujęć z bliska.

Seria Air obejmuje modele smartfonów IIIF150 stworzone dla osób aktywnie spędzających czas na łonie natury, miłośników sportów ekstremalnych. W sieciach Media Expert i X- Kom dostępne są modele: Air 1, Air 1 Pro, Air 1 Ultra, Air 2 Ultra oraz najnowszy Air 3.Telefony tej linii wyróżniają:Modelto smukły i wytrzymały smartfon, który łączy elegancję z funkcjonalnością. Dzięki grubości zaledwie 11,35 mm i wadze 270 g, świetnie leży w dłoni i z łatwością mieści się w kieszeni. Air 1 oferuje 6 GB RAM (z możliwością rozszerzenia do 12 GB) i 64 GB pamięci masowej.Wyświetlacz 6,5” FHD+ gwarantuje wyjątkową jakość obrazu, idealną zarówno do oglądania filmów, jak i gier. Pojemna bateria 5000 mAh pozwala korzystać z urządzenia nawet przez dwa dni bez ładowania, a szybkie ładowanie zapewnia wygodę w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo, super jasna latarka (sprawdzi się na biwaku lub w terenie) i funkcjonalne diody "breathing lamp" dodają mu praktyczności i stylu. Air 1 to doskonały wybór dla osób aktywnych, które cenią sobie niezawodność, bezpieczeństwo (NFC, czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy) oraz precyzyjną nawigację w trudnym terenie.to cienki i wytrzymały smartfon outdoorowy, stworzony dla pasjonatów przygód w ekstremalnych warunkach. Ergonomiczna, ośmiokątna obudowa doskonale leży w dłoni, a nowoczesny design z pulsującymi diodami na tylnym panelu dodaje stylu i funkcjonalności, informując o powiadomieniach i połączeniach. Wbudowana latarka wyposażona w trzy diody zapewnia niezawodne źródło światła, idealne na biwak, przy pracy w nocy lub podczas wędrówek w trudnym terenie.Smartfon posiada 6,5-calowy wyświetlacz FHD+ chroniony hartowanym szkłem, co gwarantuje wyraźny obraz i ochronę przed zarysowaniami. Bateria o pojemności 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania pozwala korzystać z urządzenia przez długi czas bez przerw na ładowanie.Dzięki ośmiordzeniowemu procesorowi nowej generacji, 6 GB RAM (rozszerzalne do 12 GB) i systemowi Android 12 z intuicyjnym interfejsem działa płynnie i sprawnie, nawet przy wymagających zadaniach. Model ten posiada zaawansowane aparaty: główny o rozdzielczości 48 MP, kamerę SONY z noktowizją do zdjęć w ciemności oraz aparat makro do szczegółowych ujęć z bliska. Funkcje rozpoznawania twarzy i odcisku palca zapewniają bezpieczeństwo danych, a NFC umożliwia szybkie i bezpieczne płatności telefonem. Można wybierać między kolorem czarnym a pomarańczowym.to smartfon o grubości 9,55 mm***. Został wyposażony w duży wyświetlacz FHD+, który gwarantuje żywe kolory i wyjątkową jakość obrazu. Ośmiordzeniowy procesor wspierany przez 8 GB RAM (z opcją rozszerzenia do 16 GB) zapewnia płynne działanie nawet przy dużej liczbie otwartych aplikacji. Dostępny jest w dwóch wersjach pamięci ROM: 128 GB (biały lub czarny) lub 256 GB (ciemny fiolet lub pomarańczowy). Potrójna kamera Sony 64 MP uchwyci każdy detal na zdjęciach, a kamera noktowizyjna umożliwia fotografowanie w całkowitej ciemności. Dzięki wodoodporności, aparat sprawdzi się także podczas zdjęć podwodnych. Standardem jest mocna bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 30W. Funkcje takie jak: czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy i NFC, gwarantują bezpieczeństwo danych oraz wygodę płatności. Eleganckie diody powiadomień z tyłu urządzenia dodają stylu i funkcjonalności, informując o połączeniach i przychodzących wiadomościach.Modeluznawany jest za najcieńszy smartfon pancerny na świecie (zaledwie 8,55 mm grubości). Zachwyca nie tylko swoją wytrzymałością, ale również futurystycznym designem, inspirowanym myśliwcami bojowymi - stanowi idealne połączenie wojskowo-sportowego sznytu i elegancji. Wyposażony w wyświetlacz 6,8” FHD+ AMOLED o przekątnej 6,8 cala, 16 GB RAM (z możliwością rozszerzenia do 32 GB), aparat główny 108 MP, noktowizję, mocną baterię 5000 mAh, stanowi doskonałe narzędzie zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów ekstremalnych przygód. Wyrazi też odważny charakter ciekawych świata młodych ludzi. 512 GB pamięci masowej pomieści mnóstwo zdjęć, filmów i innych plików, nawet tych wyjątkowo dużych. Air 2 Ultra obsługuje sieć 5G i jest dostępny w kolorze czarnym i szarym.Najnowszy smartfon od IIIF150 o nazwieo grubości, a raczej „smukłości” 10,55 mm ma wygląd inspirowany technologią lotniczą. Wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz, 12 GB RAM (z możliwością rozszerzenia do 24 GB), 512 GB pamięci ROM i procesor MediaTek Helio G96, gwarantuje płynne działanie i ogromną przestrzeń na dane. Jak przystało na pancerniaka, dzięki normom odporności obudowy, Air 3 wytrzymuje zanurzenie w wodzie, upadki, pył i ekstremalne temperatury. Aparat 100 MP z AI oraz aparat noktowizyjny (20 MP) pozwalają uchwycić wyjątkowe zdjęcia w każdych warunkach – nawet w ciemności.Długą pracę gwarantuje pojemna bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem, a Android 14 dba o jak najlepsze doświadczenia użytkownika. Idealny dla ludzi aktywnych, ceniących wytrzymałość i niepowtarzalny styl. Do wyboru w kolorze czarnym lub szaro-żółtym.Smartfony IIIF150 są dostępne w sklepach mediaexpert.pl oraz x-kom.pl.