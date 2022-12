Smartfon Gigaset GX6

Gigaset wprowadził na polski rynek smartfon GX6, z wyświetlaczem 120-Hz, 5G, WiFi 6, systemem podwójnych aparatów z optyczną stabilizacją obrazu i szybkim ładowaniem bezprzewodowym. Smartfon jest pyło- i wodoszczelny, a jego wytrzymałość jest zgodna z normami MIL-STD-810H oraz IP68.

Wyświetlacz FHD+ z częstotliwością odświeżania do 120 Hz posiada przekątną 6,6 cala, jest chroniony szkłem Corning® Gorilla® i osiąga jasność 550 nitów

Gigaset GX6 posiada wymienny akumulator o pojemności 5000 mAh, gwarantuje aktualizacje zabezpieczeń przez okres nawet pięciu lat od wprowadzenia na rynek oraz update systemu Android do wersji 14. Smartfon produkowany jest w macierzystej fabryce Gigaset w niemieckim Bocholt.Gigaset GX6 obsługuje superszybkie ładowanie o mocy do 30 W za pośrednictwem przewodu z kompatybilną ładowarką i może naładować do 90 procent baterii w około 60 minut. Obsługiwane jest także ładowanie bezprzewodowe o mocy do 15 W, zgodne ze standardem Qi. Funkcja Gigaset BatteryLife+ w modelu GX6 wydłuża żywotność baterii nawet o 50 procent dzięki domyślnemu ustawieniu progu ładowania. Akumulator można samodzielnie wymieniać.Wytrzymałość Gigaset GX6 została przetestowana zgodnie z normami MIL-STD-810H oraz IP68 – urządzenie jest więc odporne na upadki, silne wibracje, wahania temperatury, wilgoć i kurz. Obudowę można czyścić wodą, mydłem, alkoholem lub środkiem dezynfekującym.Oprócz niezbędnych funkcji, takich jak USB 3.0, WiFi 6, NFC i Bluetooth 5.2, w wyposażeniu modelu GX6 znajdziemy także czytnik linii papilarnych zintegrowany z umieszczonym na boku obudowy przyciskiem włączania/wyłączania oraz programowalny fizyczny klawisz funkcyjny ułatwiający dostęp do określonych funkcji lub aplikacji. Smartfon posiada także klasyczne złącze jack 3,5 mm. Wyświetlacz FHD+ z częstotliwością odświeżania do 120 Hz posiada przekątną 6,6 cala, jest chroniony szkłem Corning® Gorilla® i osiąga jasność 550 nitów, dzięki czemu prezentowany obraz jest widoczny nawet w pełnym słońcu. Ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 900 5G o częstotliwości 2,4 GHz zapewnia sprawną obsługę aplikacji. Po raz pierwszy w urządzeniu Gigaset pojawił się szerokokątny aparat 50-MP PDAF z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Sensor 1/1.55" o gęstości pikseli 1,008 μm zapewnia doskonałe zdjęcia nawet w słabych warunkach oświetleniowych.Gigaset GX6 trafił do sprzedaży w kolorze tytanowej szarości, a później także w tytanowej czerni. W opakowaniu znajdziemy przewód USB-C do ładowania i transmisji danych oraz pasek na nadgarstek.