Outdoorowy smartfon Gigaset GX4

Gigaset wprowadził na polski rynek outdoorowy smartfon GX4. Jego obudowa jest jest pyło- i wodoodporna, wyświetlacz z wcięciem V-notch ma kontrast 1 500:1 i rozdzielczość HD+. Smartfon został wyposażony w wymienną baterię, funkcję superszybkiego ładowania, 48-megapikselowy aparat fotograficzny oraz programowalny przycisk funkcyjny, czujnik linii papilarnych na przycisku włączania/wyłączania oraz punktowy pierścień LED na tylnej ściance obudowy, informujący o odebranych powiadomieniach.

Gigaset GX4 - obudowa Smartfon bez problemu wytrzymuje upadki z wysokości 1,20 metra oraz zanurzenie na okres do pół godziny w wodzie na głębokości 1,50 metra.

Gigaset GX4 - ładowanie Gigaset GX4 może się również pochwalić szybkim ładowaniem bezprzewodowym o mocy do 15 W, zgodnie ze standardem Qi.

Gigaset GX4 oferuje szeroki zakres ochrony – dwuczęściowa, formowana wtryskowo obudowa z TPU oraz ramka z aluminium, magnezu i tytanu spełniają normy MIL-STD-810H i IP68. Smartfon bez problemu wytrzymuje upadki z wysokości 1,20 metra oraz zanurzenie na okres do pół godziny w wodzie na głębokości 1,50 metra. Urządzenie radzi sobie z pracą w temperaturze otoczenia od -15 do 45°C i może być czyszczone wodą, mydłem, alkoholem lub środkami dezynfekującymi.Nowością jest akumulator, który użytkownicy mogą wymieniać samodzielnie. Ma pojemności 5 000 mAh, umożliwia prowadzenie rozmów przez 45 godzin (4G), odtwarzanie dźwięku do 56 godzin oraz odtwarzanie filmów przez maksymalnie 16 godzin. Gigaset GX4 może się również pochwalić szybkim ładowaniem bezprzewodowym o mocy do 15 W, zgodnie ze standardem Qi. Urządzenie obsługuje także technologię Power Delivery 3.0, dzięki czemu w ciągu zaledwie godziny można je naładować do poziomu 90% prądem o mocy 30 W.Wyświetlacz z wcięciem V-notch ma kontrast 1 500:1 i rozdzielczość HD+ (1560 x 720 pikseli), zapewniając wyraźną prezentację w połączeniu z maksymalnym czasem pracy na baterii. Jasność 550 nitów oznacza, że ekran jest dobrze widoczny nawet w pełnym słońcu. Wyświetlacz jest chroniony przez Corning® Gorilla® Glass 5 o powierzchni odpornej na zarysowania i zabrudzenia. Można go obsługiwać mokrymi dłońmi oraz nosząc rękawice o grubości do dwóch milimetrów.Od Microsoft Teams do Worda, poprzez Instagram, TikTok, WhatsApp i booking.com: procesor MediaTek Helio G99 z ośmioma rdzeniami - dwoma A76 o częstotliwości do 2,2 GHz i czterema A55 o częstotliwości do 2,0 GHz - zapewnia moc obliczeniową zapewniającą wydajną pracę w terenie. Procesor dobrze radzi sobie z równoległą obsługą wielu aplikacji. Gniazdo dual SIM może pomieścić dwie karty nano SIM, podczas gdy 64-GB pamięć wewnętrzna może być rozszerzona o maksymalnie 1 Terabajt za pośrednictwem karty microSD.Gigaset GX4 posiada zoptymalizowaną wersję aparatu znanego z modelu GS5: system podwójnego aparatu z szerokokątnym obiektywem 48 MP PDAF oraz ultraszerokokątnym obiektywem 8 MP, który umożliwia także wykonywanie zdjęć makro. Szeroka przysłona F1.8 zapewnia, że do czujnika aparatu dociera wystarczająca ilość światła, aby wykonać dobre zdjęcia w półmroku lub w ciemności – pomaga w tym także podwójna lampa błyskowa LED. W lepszych warunkach oświetleniowych wielkość przysłony jest redukowana do F2.2, co pozwala na uzyskanie większej głębi ostrości. Gigaset GX4 nagrywa filmy w rozdzielczości 2K. Przednia kamera ma rozdzielczość 16 MP i doskonale nadaje się do robienia selfie lub prowadzenia wideorozmów.Użytkownicy smartfonów są przyzwyczajeni do określonych funkcjonalności – nawet jeśli są one tak małe, jak dioda powiadamiająca na froncie smartfona. W GX4 zastosowano dodatkowo punktowy pierścień LED z tyłu, który sygnalizuje nieodebrane połączenia i wiadomości. Smartfony do zadań specjalnych są bowiem często pozostawiane w pozycji leżącej z wyświetlaczem skierowanym w dół. Gigaset zachował również praktyczne funkcje, takie jak gniazdo jack 3,5 mm czy radio FM. Podobnie jak jego większy brat GX6, model GX4 jest wyposażony w programowalny przycisk funkcyjny na bocznej ściance urządzenia oraz czytnik linii papilarnych na przycisku włączania/wyłączania. Wyświetlacz można także odblokować poprzez funkcję rozpoznawanie twarzy.Gigaset GX4 jest dostępny w kolorach czarnym i turkusowym (petrol). Oprócz instrukcji obsługi, w zestawie znajduje się kabel USB-C do ładowania i transmisji danych oraz pasek na nadgarstek, który można doczepić do specjalnego mocowania na obudowie GX4.