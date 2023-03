W T-Mobile "Bonusy od serca" przez cały rok

T-Mobile uruchamia akcję "Bonusy od serca", w ramach której od marca w aplikacji "Mój T-Mobile" czekać będzie wiele niespodzianek, m.in. rabat na urządzenia, zniżki na akcesoria, czy też bezpłatny dostęp do nielimitowanego internetu aż przez 2 tygodnie. Nie zabraknie również ofert partnerskich, stworzonych we współpracy ze znanymi i cenionymi markami z różnych branży.

Nawet do 1000 zł w kieszeni – rabat na urządzenia

Telefon dostosowany do Twoich potrzeb

Nielimitowany internet – by szaleć online bez ograniczeń

W ramach promocji „Bonusy od serca” w aplikacji „Mój T-Mobile”, w zakładce „Benefity” na klientów będą czekać różnorodne bonusy, takie jak: zniżki na urządzenia oraz akcesoria do smartfonów, bezpłatny, nielimitowany internet przez 14 dni, czy też specjalne oferty stworzone we współpracy z partnerami oferującymi produkty oraz usługi z kategorii: zakupy, moda, podróże lub dom.Indywidualni klienci abonamentowi, którzy do 15 kwietnia podpiszą z nową umowę z T-Mobile na jedną z taryf z nielimitowanym internetem, otrzymają do 1000 zł rabatu na nowe urządzenie (zakup w ramach 24 miesięcznych rat). Jak skorzystać z tej promocji? Wystarczy odebrać unikalny kod w aplikacji „Mój T-Mobile” i wykorzystać go w dowolnym kanale sprzedaży – podając go sprzedawcy przed zawarciem umowy, czy wpisując w specjalną rubrykę przy zakupie online. Ze zniżki mogą skorzystać wszyscy nasi klienci, również ci, którzy zechcą dołączyć do sieci T-Mobile.Gdy już staniemy się szczęśliwymi posiadaczami wymarzonego smartfona, warto zadbać o jego ochronę lub po prostu go spersonalizować. Pęknięty ekran czy obudowa nowego telefonu potrafią niemal złamać serce, więc w trosce o dobre samopoczucie klientów i trwałość urządzeń, operator przygotował jeszcze jeden „Bonus od serca” – zestaw dwóch folii na telefon (w wariancie anticrash na ekran oraz ochronnym na tył obudowy, który dostępny jest w 5 wzorach) w cenie 59 zł. Ze zniżki skorzystać mogą wszyscy klienci indywidualni (abonamentowi oraz użytkownicy opcji na kartę) i biznesowi, korzystający z taryf Magenta Biznes lub Jump proFirma. Przysługujący kod rabatowy dostępny będzie w aplikacji „Mój T-Mobile” w sekcji „Benefity”. Skorzystanie z opcji zabezpieczenia i spersonalizowania telefonu możliwe jest jedynie w salonach T-Mobile wyposażonych w odpowiednie plotery – ich pełna lista dostępna jest na stronie https://www.mydevia.pl/mapa-punktow/.W ramach prezentu klienci otrzymają dostęp do darmowego internetu bez limitu pobieranych danych czy prędkości aż przez 14 dni. Bonus można w kilka chwil aktywować jednorazowo w aplikacji „Mój T-Mobile” w sekcji „Benefity” w terminie do 15.04.2023.Opisane powyżej „Bonusy od serca” (zniżki na urządzenia oraz akcesoria do smartfonów, czy nielimitowany internet) dostępne są dla klientów od 1 marca do 15 kwietnia br. Z kolei oferty partnerskie, stworzone we współpracy z innymi markami, aktualizowane są na bieżąco. Oprócz już obecnych bonusów, dochodzić będą nowe promocje, dlatego warto odwiedzać zakładkę „Benefity” w aplikacji „Mój T-Mobile”. Tak, by nie przegapić wyjątkowych okazji.