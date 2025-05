W Plus Na Kartę internet bez limitu na 6 miesięcy

Plus Na Kartę wprowadza nową ofertę - pakiet ULTRA, w której już od 25 zł za 30 dni dostępny jest nielimitowany internet przez pół roku. W pozostałych pakietach można odebrać 50% więcej gigabajtów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Internet bez limitu na 6 miesięcy

14400 GB do pakietu PRO za 22,50 zł czyli 1200 GB co 30 dni

9900 GB do pakietu MAX za 17,50zł czyli 825 GB co 30 dni

Decydując się na pakiet ULTRA w Plusie Na Kartę, przez pół roku można się cieszyć nielimitowanym internetem. Po tym czasie, przez kolejne 6 miesięcy klient dostanie do wykorzystania dodatkowe 1000 GB co 30 dni czyli łącznie 6000GB na pół roku. Nowi klienci za pierwsze dwa miesiące zapłacą połowę ceny czyli 25 zł/30 dni.Dostępne są również Pakiety PRO i MAX. Ich cena przez pierwsze dwa miesiące również jest obniżona o połowę, a przez 12 miesięcy do wykorzystania jest aż 50% więcej gigabajtów:Oba rozwiązania zapewniają komfortowe korzystanie z internetu. Co więcej niewykorzystane gigabajty nie przepadają i przechodzą na kolejny miesiąc. Pozostaje wybrać wariant adekwatnie do potrzeb i cieszyć się internetem w atrakcyjnej cenie.