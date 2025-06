Plus i Polsat Box z nową ofertą

Plus i Polsat Box przygotował nową ofertę zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów - proste abonamenty S, M, L oraz przejrzyste zasady łączenia usług.

Crème de la crème nowego otwarcia – prosta oferta Usług Łączonych

dwie wybrane usługi będą dostępne łącznie za 80 zł/mies.;

każda kolejna usługa to tylko 30 zł/mies. (wszystko po rabatach);

również za 30 zł/mies. dostępne są dwa dowolne streamingi: Disney+, SkyShowtime, Max, Polsat Box Go Sport i Polsat Box Go Premium (kolejne dwa streamingi to również 30 zł);

łącząc abonament komórkowy z inną usługą liczba gigabajtów zwiększy się z 60 GB do 180 GB;

Oferta – gdy klient kupuje pojedyncze usługi

Nowe abonamenty – S, M, L obejmują wszystkie kluczowe usługi, czyli światłowód, telewizję, internet mobilny oraz abonament komórkowy.Plus i Polsat Box wprowadzają proste zasady łączenia kluczowych usług: światłowodu, telewizji, internetu mobilnego, abonamentu komórkowego oraz streamingów.Do tej pory, przejście na wyższy pakiet wiązało się z dodatkową opłatą naliczoną do każdej usługi osobno. Wprowadzając nową ofertę, Plus i Polsat Box całkowicie zmieniają zasady gry, jednocześnie rzucając wyzwanie rynkowym standardom:• za 30 zł/mies. można powiększyć wszystkie wybrane usługi z M do L. W ten sposób zyskuje się np. szybszy światłowód – do 1 Gb/s, więcej kanałów TV – do 142 kanałów, nielimitowany dostęp do internetu mobilnego.Czyli przykładowo – korzystając ze światłowodu oraz abonamentu komórkowego w wariantach M za 30 zł obie te usługi powiększymy do wariantu L. Zyskamy dzięki temu światłowód z prędkością do 1 Gb/s oraz abonament komórkowy z nielimitowanym dostępem do internetu.Nowa oferta została zaprojektowana z myślą o prostocie – możliwe jest korzystanie także z pojedynczych usług. Co ważne – przez cały okres trwania umowy obowiązuje jedna, niezmienna opłata miesięczna. Wyróżniającą się nowością w opcji L jest nielimitowany dostęp do internetu w abonamencie komórkowym oraz internecie mobilnym. Kolejną, w przypadku telewizji – dostęp do kanałów Polsat Sport Premium, Eleven Sports oraz Cinemax bez dodatkowych opłat.Dla łącz internetowych nienależących do Grupy Polsat Plus i zabudowy jednorodzinnej opłata abonamentowa jest wyższa o 20 zł/mies.