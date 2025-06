Cyberbezpieczeństwo od Plusa: Ochrona Internetu i karta eSIM

Plus dba o cyberbezpieczeństwo, proponując swoim klientom praktyczne rozwiązania: Ochronę Internetu od 5 zł/mies. i kartę eSIM za 10 zł/mies.

Ochrona Internetu – czas na bezpieczne korzystanie z sieci

Pakiet Ultra – ochrona 5 urządzeń i 5 adresów e-mail oraz Cyber Doradca – od 15 zł/mies.

Pakiet Premium – ochrona 3 urządzeń i 3 adresów e-mail – od 10 zł/mies.

Pakiet Standard – automatyczna ochrona sieciowa – od 5 zł/mies.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Plus dba o cyberbezpieczeństwo klientów Plus proponuje klientom trzy nowe warianty usługi Ochrona Internetu – dopasowane do różnych potrzeb i poziomu zagrożenia

Dodatkowa karta eSIM – cyfrowa kopia fizycznej karty SIM

Plus proponuje klientom trzy nowe warianty usługi Ochrona Internetu – dopasowane do różnych potrzeb i poziomu zagrożenia:Każdy z powyższych wariantów blokuje strony mogące zawierać złośliwe oprogramowanie, chroni przed atakami phishingowymi i próbami kradzieży danych. Pakiet Standard nie wymaga instalacji i chroni internet w sieci Plus. Pakiety Ochrona Internetu Premium i Ultra dają pełną ochronę urządzeń przed oszustwami oraz monitorują ID pod względem ewentualnego wycieku loginów, haseł lub innych wrażliwych danych do dark webu. Ponadto Skarbiec haseł pozwala generować silne, bezpieczne hasła oraz je przechowuje w bezpiecznym miejscu. Reguły rodzinne chronią dzieci przed szkodliwymi treściami w internecie. Ochrona Internetu Ultra daje również dostęp do wsparcia eksperta w sytuacjach kryzysowych tzw. Cyber Doradcy.Coraz więcej osób korzysta z urządzeń wymagających dodatkowej karty SIM np. smartwatche czy tablety. Aby urządzenia działały w ramach tego samego numeru telefonu warto aktywować dodatkową kartę eSIM czyli cyfrową kopię fizycznej karty SIM. Dzięki temu telefon, zegarek czy tablet działają na tym samym numerze telefonu. Można z nich dzwonić, wysyłać SMS-y czy korzystać z internetu. Każda dodatkowa karta eSIM kosztuje tylko 10 zł/mies. Usługa dostępna jest na urządzeniach z systemem Android i umożliwia aktywowanie aż 5 wirtualnych duplikatów dla jednego numeru telefonu. Aktywacji można dokonać w serwisie internetowym iPlus lub osobiście w Punkcie Sprzedaży Plus.Nowa oferta Ochrony Internetu i dodatkowa karta eSIM to uzupełnienie wyjątkowo atrakcyjnej oferty usług łączonych. Wybierając dwie dowolne usługi (abonament komórkowy, światłowód, telewizja lub internet mobilny) powstaje pakiet za 80 zł/mies. Mało? Każda kolejna usługa to tylko dodatkowe 30 zł/mies. Usługi łączone to oszczędność, którą można przeznaczyć na zakup Ochrony Internetu lub dodatkowej karty eSIM.