Pod prąd! Nowa oferta od Mobile Vikings

Społecznościowy operator komórkowy - Mobile Vikings - startuje z nową ofertą na kartę - POD PRĄD - stworzoną razem z użytkownikami. Dostępne są cztery plany taryfowe: ZEFIR, FALA, SZTORM, VALHALLA.

ZEFIR, FALA, SZTORM, VALHALLA. Plany z charakterem

ZEFIR (25 zł – 30 GB, w tym 7,27 GB w UE),

FALA (30 zł – 80 GB, w tym 8,72 GB w UE),

SZTORM (35 zł –120 GB, w tym 10,17 GB w UE),

VALHALLA (45 zł – 180 GB, w tym 13,08 GB w UE).

Nowa oferta POD PRĄD to coś więcej niż zaktualizowany cennik. To istota działania Mobile Vikings w praktyce i naturalny krok na drodze, którą kroczymy od lat. Obraliśmy własny kurs: ma być prosto, wygodnie i po ludzku. Użytkownik ma mieć pełną kontrolę i korzystać z usług tak jak mu wygodnie – bez zbędnych formalności i długoterminowych umów. Automatycznie odnawianie, elastyczność w wyborze planu i jego zmianie, a także możliwość opłacania subskrypcyjnie (kartą) albo prepaidowo (saldem) to największe zalety oferty POD PRĄD. Oferta POD PRĄD to odpowiedź na potrzeby naszej społeczności – mówi Maciej Grzelak, Chief Product Officer Mobile Vikings Polska.

Korzyści POD PRĄD Wszystkie plany zawierają nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y w Polsce i w UE, pakiety danych (w tym GB dostępne w roamingu), eSIM, zasięg 5G oraz funkcję wygodnego AutoOdnowienia co 31 dni.

Co nowego? Między innymi roaming w planie za 25 zł i pełna elastyczność

kumulowania niewykorzystanych danych,

dzielenia się GB z innymi Vikingami,

opłacania oferty ze zgromadzonych środków (Saldo).

Rejs Próbny – oferta na start za 50% ceny

Ofertę POD PRĄD napędza społeczność

Oferta POD PRĄD to cztery plany na kartę:Wszystkie plany zawierają nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y w Polsce i w UE, pakiety danych (w tym GB dostępne w roamingu), eSIM, zasięg 5G oraz funkcję wygodnego AutoOdnowienia co 31 dni.Nazwy planów nawiązują do żywiołów i legend wikingów – od delikatnego ZEFIRU po potężną VALHALLĘ, co odzwierciedla rosnącą moc i możliwości każdego kolejnego wariantu. W razie zmiany potrzeb lub oczekiwań można płynnie przejść na inny wariant bez przeszkód.Największą nowością w porównaniu do poprzedniej oferty subskrypcyjnej jest plan ZEFIR – najtańsza opcja z pełną funkcjonalnością, w tym roamingiem w UE. Dodatkowo użytkownicy mają możliwość (dotyczy to również pozostałych planów):Oferta działa w 100% online – od aktywacji numeru (w tym eSIM), przez zarządzanie na Koncie Vikinga lub w Viking App, po kontakt z HelpDeskiem.Każdy z planów można aktywować, korzystając z Rejsu Próbnego, dzięki któremu pierwszy miesiąc kosztuje 50% mniej. To pewny sposób na bezpieczne sprawdzenie Mobile Vikings, zanim użytkownik zdecyduje, czy pozostać w sieci na dłużej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować lub zmienić wariant na inny. Uwaga: przechodząc na niższy plan, nie ma możliwości transferu zgromadzonych GB.Mobile Vikings jest społecznościowym operatorem komórkowym. Użytkownicy zapraszają do sieci znajomych, a za każdą aktywną z polecenia osobę zyskują 10% zniżki. Po zaproszeniu 5 osób opłata za korzystanie z usług spada do 0 zł!Społeczność Vikingów może też przekazywać sobie GB, wspierać inicjatywy charytatywne operatora (Szalupy Ratunkowe), a także współdecydować o kierunku rozwoju marki. W Viking Store użytkownicy mogą wymienić GB na unikalne gadżety.