28 kwietnia T-Mobile wprowadził nową odsłonę swojej oferty na kartę. W cenie 50 zł miesięcznie z ofertami GO! XL i Rok Internetu klienci otrzymują ponad 833 GB miesięcznie co łącznie zapewnia dostęp do niemal 10 tysięcy gigabajtów przez rok.

Przeczytaj także: 7200 GB ekstra przez rok w T-Mobile na kartę

Nowa oferta na kartę – rozmiar XL dla największych potrzeb

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowa oferta na kartę od T-Mobile W cenie 50 zł miesięcznie z ofertami GO! XL i Rok Internetu klienci otrzymują ponad 833 GB miesięcznie.

Nielimitowane rozmowy, SMS-y czy MMS-y dzisiaj są już codziennością. Ale pakiety internetowe oferujące ponad 833 GB miesięcznie w najlepszej sieci 5G Bardziej, i dające łącznie 9999 GB przez rok (12 x 833,25 GB z ofertą GO! XL co 30 dni) w usługach na kartę już nie. A to dokładnie znajdziemy w ofercie GO! XL i to w cenie zaledwie 50 złotych co 30 dni! Dodatkowo pakiet zawiera 14,11 GB danych w roamingu w Unii Europejskiej (strefa 1A).Aktywować ofertę GO! XL można za pomocą kodu *600*1*6# lub po wybraniu odpowiedniej opcji w aplikacji Mój T-Mobile.Wraz z premierą GO! XL zmienia się też układ ofert T-Mobile na kartę – rozszerzony zostaje regulamin usługi „GO!” oraz regulamin „Rok Internetu”, by uwzględnić nową propozycję z 9999 GB przez rok (12 x 833,25 GB z ofertą GO! XL za 50 zł co 30 dni). Nowa oferta dołącza zatem do znanych już wariantów GO! L, M+UA, M, S dając jeszcze większy wybór użytkownikom.