MagentaBIZNES od T-Mobile teraz z internetem 5G

T-mobile wprowadza nową odsłonę oferty MagentaBIZNES dla firm. Odświeżona oferta to nielimitowane rozmowy oraz internet dla całej firmy oparty na internecie światłowodowym bądź na sieci 5G. A to wszystko w abonamencie nawet do 12 miesięcy za 0 zł.

Niezawodna prędkość

MagentaBIZNES z Internetem 5G Bardziej Najwyższy poziom to oferta MagentaBIZNES VIP, która pozwala na korzystanie z pełnego potencjału sieci 5G.

Również ze światłowodem

MagentaBIZNES ze światłowodem Dostępne są trzy warianty oferty, zróżnicowane pod względem prędkości pobierania danych - od szybkości do 300 Mb/s, przez 600 MB/s, aż po prędkość do 900 Mb/s.

Smartfon z AI – Samsung Galaxy S24

W nowej ofercie MagentaBIZNES, operator stawia na swobodę wyboru. W zależności od tego, jakich prędkości potrzebują, klienci będą mogli wybrać czy ich dostęp do sieci będzie się odbywał za pomocą sieci 5G czy technologii światłowodowej.Co więcej, przenosząc numer do T-Mobile i wybierając abonament na 36 miesięcy w taryfie M, L lub VIP klienci biznesowi zyskają aż 12 miesięcy bez opłat.W podstawowej ofercie MagentaBIZNES S operator zachowuje dotychczasowy standard - miesięczny pakiet danych wynosi 30 GB. Na początek trzech miesięcy umowy, klient otrzymuje dodatkowo 20 GB internetu całkowicie za darmo. Ten pakiet jest współdzielony pomiędzy wszystkie karty w ramach oferty MagentaBIZNES. Po zakończeniu okresu promocyjnego, klient ma możliwość zachowania dodatkowego pakietu 20 GB za niewielką opłatą 25 zł netto miesięcznie. Prędkość internetu w ofercie MagentaBIZNES S wynosi 40 Mb/s.Odpowiedzią na potrzebę większej ilości danych i szybszego internetu, jest oferta MagentaBIZNES M. Tutaj nie ma limitu danych, a maksymalna prędkość pobierania wynosi 300 Mb/s przez pierwsze 3 miesiące. Klient może zachować tę prędkość po okresie promocyjnym, płacąc tylko 25 zł netto miesięcznie lub pozostać przy standardowej prędkości do 40 Mb/s.A co z ofertą MagentaBIZNES L? Ta pozwala na jeszcze wyższe prędkości pobierania danych, nawet do 600 Mb/s przez pierwsze 3 miesiące. Tę prędkość również można zachować za 25 zł miesięcznie po zakończeniu promocji.Najwyższy poziom to oferta MagentaBIZNES VIP, która pozwala na korzystanie z pełnego potencjału sieci 5G. Tu nie ma limitu danych ani prędkości, a w optymalnych warunkach prędkość może przekraczać nawet 1 Gb/s!Klienci, którzy są w zasięgu sieci światłowodowej T-Mobile, skorzystać mogą z oferty MagentaBIZNES łączącej niezawodność światłowodu z kartą do rozmów i dostępem do nielimitowanego internetu.Dostępne są trzy warianty oferty, zróżnicowane pod względem prędkości pobierania danych - od szybkości do 300 Mb/s, przez 600 MB/s, aż po oszałamiającą prędkość do 900 Mb/s. Dodatkowo, na klientów wybierających ofertę ze światłowodem czekają atrakcyjne bonusy, w tym aż 6 miesięcy bez opłaty abonamentowej.Do oferty operator proponuje najnowszy smartfon Samsung Galaxy S24 wyposażony w możliwości oferowane przez Galaxy AI. Telefon posiada m.in. nową funkcję wyszukiwania Google – Circle to Search, pozwalającą na wyszukiwanie obrazów prostym gestem. Na uwagę zasługuje też możliwość tłumaczenia rozmowy telefonicznej na inny język na żywo dzięki funkcji Live Translate – działającej również w języku polskim. Swoją kreatywność można uwolnić dzięki Photo Assist, czyli narzędziu, które pozwala na wypełnianie tła i przesuwanie elementów na zdjęciu, zmiany rozmiaru obrazu czy całkowite usuwanie obiektów. Każde spotkanie biznesowe czy przygotowanie listy zakupów będzie od teraz jeszcze prostsze dzięki Transcript Assist, które nagra głos użytkownika, przekonwertuje na tekst oraz podsumuje.Poza tymi inteligentnymi rozwiązaniami telefon imponuje trzema najwyższej klasy aparatami pozwalającymi na robienie zdjęć w wysokiej rozdzielczości 50 MP, wspomaganych przez silnik ProVisual. Telefon jest również jeszcze bardziej wydajny, a dzięki inteligentnej baterii pozwala na cieszenie się rozrywką nawet do 29 godzin w przypadku oglądania wideo i 78 godzin przy słuchaniu muzyki.Rata miesięczna dla nowych klientów (przy wyborze wersji Samsung Galaxy S24 128 GB) w 36 ratach wynosi 80 zł lub 120 zł przy wyborze 24 rat.