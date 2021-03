W T-Mobile nowe taryfy 5G dla klientów abonamentowych

Klienci abonamentowi w T-Mobile mogą od 24 marca korzystać z nowych taryf 5G. Obok dotychczasowych opcji XS, S, M i L i pojawią się trzy taryfy 5G – M+, L+ i XL+ z odpowiednio 50, 100 i 150 GB w pakiecie. Klienci mogą teraz także kupować urządzenia na elastyczne raty na 24 miesiące z atrakcyjnymi zniżkami na sprzęt.

Więcej gigabajtów w nowych taryfach 5G

Wiosenne podwajanie gigabajtów

Nowe taryfy 5G Obok dotychczasowych opcji XS, S, M i L i pojawią się trzy taryfy 5G – M+, L+ i XL+ z odpowiednio 50, 100 i 150 GB w pakiecie.

Elastycznie przy zakupie urządzeń i nawet 800 zł rabatu

w taryfie M – rabat do 100 zł,

w taryfie L – rabat do 200 zł,

w taryfie M+ – rabat do 200 zł,

w taryfie L+ – rabat do 600 zł,

w taryfie XL+ – rabat do 800 zł.

Osoby posiadające urządzenie obsługujące 5G oraz dowolny z oferowanych od września 2019 roku planów taryfowych dla klientów indywidualnych lub taryfę MagentaBIZNES mogły korzystać z zasięgu 5G w ramach dotychczasowych taryf XS, S, M i L. Teraz dołączają do nich trzy nowe taryfy – M+, L+ i XL+.W każdej z nowych taryf znajdziemy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz solidne paczki gigabajtów: w przypadku M+ to 25 GB podwojone w wiosennej promocji do 50 GB, w taryfie L+ znajdziemy 100 GB, a w XL+ aż 150 GB. Każda z taryf jest dostępna zarówno w ofercie z urządzeniem, jak i osobno.Dla nowych klientów i osób przedłużających umowę w T-Mobile operator przygotował wiosenną niespodziankę. We wszystkich taryfach M i M+ podwojone zostaną na dwa lata gigabajty dostępne w podstawowym pakiecie. Oznacza to, że w taryfie M przez cały okres umowy klienci będą mogli korzystać z 30 GB, a w taryfie M+ aż z 50 GB. Po wykorzystaniu pakietu w cyklu prędkość transmisji danych ulegnie obniżeniu do maks. 1 Mb/s do końca tego cyklu.Z kolei od pierwszego kwietnia – i to nie primaaprilisowy żart – na wiosenne podwojenie gigabajtów mogą przygotować się również wszyscy obecni klienci T‑Mobile korzystający z opcji S, M i L na taryfie T. Jedyne, co muszą zrobić, to do połowy maja wejść do aplikacji „Mój T‑Mobile” i tam aktywować wiosenny pakiet podwojenia gigabajtów, który będzie ważny do końca kolejnego cyklu rozliczeniowego.Od 24 marca oferty abonamentu komórkowego i internetu mobilnego w T-Mobile będą oferowane z urządzeniami dostępnymi z opłatą na start i 24 lub 36 miesięcznymi ratami 0%. Każdy klient może samodzielnie zdecydować o liczbie rat sprzętowych, które chce zapłacić, oraz o wysokości miesięcznej raty za urządzenie (od 5 do 200 zł w zależności od urządzenia i liczby rat). Pozostała kwota z wartości urządzenia, pomniejszona o rabat zależny od wybranego abonamentu, zostanie rozliczona jako opłata na start.To, co jednak kluczowe z perspektywy klientów, to nowe rabaty, z jakich będą mogli korzystać przy zakupie sprzętu w T‑Mobile. Decydując się na abonament na 24 miesiące z urządzeniem na raty na 24 miesiące z opłatą początkową, klient otrzyma od nas następujące zniżki na opłaty początkowe:Powyższe zniżki od 100 do 800 zł dotyczą nie tylko smartfonów, ale również wszystkich urządzeń, takich jak smartwatche, tablety czy laptopy, dostępnych z głosową ofertą abonamentową T‑Mobile.