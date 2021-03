Heyah 01 startuje z nową ofertą subskrypcyjną

Heyah 01 startuje z odświeżoną ofertą w formie subskrypcji. Każdy nowy użytkownik, który wybierze Heyah 01 w wiosennej odsłonie, otrzyma 30-dniowy dostęp do nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów i paczkę aż 20 GB za symboliczną złotówkę.

zamówi kartę na stronie https://sklep.heyah.pl/,

zweryfikuje swoją tożsamość za pośrednictwem banku lub kuriera, który dostarczy kartę,

wybierze sposób dostawy (punkt odbioru Inpost, punkt odbioru DHL lub przesyłka kurierska),

odbierze kartę i w kilka minut będzie mógł korzystać z aktywnej usługi.

Na nowych klientów, którzy zdecydują się sięgnąć po Heyah 01, czeka atrakcyjna niespodzianka – przez pierwszy miesiąc koszt usługi wyniesie jedynie symboliczną złotówkę. Użytkownicy otrzymają w pakiecie nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz paczkę 20 GB na 30 dni. Po okresie promocyjnym koszt usługi wyniesie 19,99 zł na 30 dni.Heyah 01 została stworzona z myślą o tych, którzy cenią w życiu proste i wygodne rozwiązania. Tak też jest w przypadku nowej oferty – wystarczy, że nowy użytkownik:Subskrypcja Heyah 01 aktywuje się automatycznie, co oznacza że klienci nie muszą nic instalować, by ją uruchomić. Z kolei aby móc nią łatwo zarządzać, sprawdzać faktury, zmieniać podpiętą kartę płatniczą, etc. wystarczy zainstalować aplikację „Moja Heyah” i tam wprowadzać niezbędne zmiany.