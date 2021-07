GIGAlato w T-Mobile

Od 12 lipca T-Mobile w ramach akcji GIGAlato przedłuża ofertę abonamentową 5G z pakietem 200 GB. Klienci będą też mogli skorzystać z 40 GB w taryfie M. Operator przygotował także ofertę podwojonych gigabajtów w pakietach internetu mobilnego.

Letnia GIGA paczka

Podwójnie korzystne lato

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe

W T-Mobile rozpoczyna się GIGAlato. Specjalnie na wakacje przedłużona zostaje oferta z pakietem 200 GB w abonamencie 5G od 45 zł miesięcznie. Będzie można z niej skorzystać aż do 16 sierpnia br. W pakiecie użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich w kraju i w roamingu w UE oraz do 200 zł rabatu na urządzenia. W ofercie dostępne są urządzenia na elastyczne raty 0%, z których szczególnie polecamy dwa smartfony obsługujące 5G: Samsung Galaxy A22 5G oraz Xiaomi Redmi Note 10 5G.Od 12 lipca rośnie także taryfa M (od 35 zł miesięcznie), teraz będzie można w niej uzyskać aż 40 GB z pełną prędkością na cały okres trwania umowy. W pakiecie abonenci mają oczywiście nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz zniżki – nawet do 100 zł – na wszystkie urządzenia na elastyczne raty 0%. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują szybkiej i dużej paczki danych, z której można korzystać podczas letnich wojaży po Polsce.Także w ofercie internetu mobilnego podwojone zostają gigabajty, dzięki czemu klienci indywidualni będą mogli jeszcze więcej surfować po sieci – bez względu na to, gdzie akurat spędzają urlop lub pracują zdalnie – nad morzem, na Mazurach czy w górach. Powiększone pakiety będą dostępne zarówno w ofertach ze sprzętem, jak i bez niego, a opłata będzie taka sama przez cały czas trwania umowy.Warto przy tym pamiętać, że w programie łączenia usług „Korzyści dla domu” przy każdym kolejnym abonamencie komórkowym klientom indywidualnym przysługuje rabat 20 zł miesięcznie. Użytkownicy mogą również skorzystać z dodatkowych zniżek na urządzenia nawet do 1000 zł.