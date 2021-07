Najszybszy internet mobilny w VI 2021. Liderzy bez zmian

Czerwiec nie przyniósł zmian w zestawieniu przygotowanym przez portal RFBenchmark.pl. T-Mobile pozostaje liderem w kategorii średniej szybkości pobierania danych. Play utrzymał się na miejscu lidera kategorii średniej szybkości wysyłania danych, a Orange wciąż ma najniższą wartość ping.

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny w V 2021. T-Mobile pokonał Orange w kategorii pobierania danych

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który operator w czerwcu 2021 roku gwarantował najszybsze wysyłanie danych?

Kto był liderem kategorii najszybszego pobierania danych?

Jak w czerwcu 2021 roku u poszczególnych operatorów prezentowały się wartości ping?



Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Majowy ranking RFBenchmark.pl powstał w oparciu o 282406 pomiarów.Badani korzystali najczęściej z sieci Orange (33,5%) i Play (32,9%). Na kolejnych miejscach, podobnie jak przed miesiącem, uplasował się Plus (18,8%) oraz T-Mobile (14,8%).. Tym razem T-Mobile utrzymał prowadzenie w tej kategorii, osiągając wynik 43,1 Mb/s. Na drugim miejscu pozostaje Orange z wynikiem 39,1 Mb/s. Trzecie miejsce w zestawieniu zajął Play z wynikiem 36,3 Mb/s, a tabelę zamknął po raz kolejny Plus (32,1 Mb/s).Play trzeci miesiąc z rzędu okazał się najsilniejszym operatorem pod względem średniej szybkości wysyłania danych. Utrzymanie pozycji lidera było możliwe po uzyskaniu 17,8 Mb/s. Na drugim miejscu uplasował się Plus (16,5 Mb/s), a na najniższym stopniu podium Orange (16,4 Mb/s). T-Mobile ponownie nie może zaliczyć statystyki wysyłania plików do udanych, co przypieczętował ostatnim miejscem (15,8 Mb/s).Orange uzyskało 32,2 ms, co okazało się najlepszym wynikiem w stawce. “Srebro” wywalczył w czerwcu T-Mobile (32,9 ms), a zaraz za nim zameldował się Play (36,7 ms). Na czwartym miejscu odnotowano wynik Plusa (43,4 ms).