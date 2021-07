W MIX od Play wakacyjne promocje

Play przygotował wakacyjne promocje w swojej ofercie MIX. To dodatkowe 100 GB na aplikacje, Junior BOX w pakiecie ze smartfonem oraz prezentami, a także dodatkowe pakiety danych przy doładowaniu w kanałach własnych.

100 GB na aplikacje w MIX-ie oraz JUNIOR BOX

Facebook

Instagram

YouTube

Messenger

TikTok

Pinterest

Viber

Twitch

Wakacyjne promocje w ofercie MIX od Play Klienci ofert MIX mogą otrzymać aż 100 GB na swobodne korzystanie z serwisów społecznościowych

Extra GB po doładowaniu w kanałach własnych

Play wprowadza promocję, dzięki której klienci ofert MIX mogą otrzymać aż 100 GB na swobodne korzystanie z serwisów społecznościowych. Oferta skierowana jest do osób, które od 01.07.2021 do 30.09.2021 podpiszą lub przedłużą umowę na taryfach M oraz L w ofertach MIX EXTRA GB lub NOWA FORMUŁA MIX. Dodatkowe 100 GB można wykorzystać na następujące aplikacje:Ekstra gigabajty będą ważne przez 90 dni od daty ich aktywacji.Przykładowo, przy podpisaniu umowy w Play i wyborze taryfy MIX L z doładowaniem w kwocie 50 zł, klient otrzymuje nawet 9 GB internetu, nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, pakiet 100 GB na aplikacje social media oraz smartfon za złotówkę. W tej ofercie operator poleca model Motorola moto E7 power.Promocja jest również dostępna przy wyborze oferty Junior BOX dla najmłodszych fanów technologii. W tym zestawie, oprócz telefonu od 1 zł oraz 100 GB na social media, otrzymują także miesięczny dostęp do aplikacji Bezpieczna Rodzina w wersji Premium oraz możliwość korzystania z platformy Akademia Team Play. Dodatkowym prezentem jest także jeden z zestawów atrakcyjnych gadżetów do wyboru. Z okazji trwających rozgrywek sportowych EURO 2020 do telefonu vivo Y20s za 1 zł na start operator proponuje piłkę w specjalnej, niebieskiej kolorystyce z motywem turnieju lub słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Mi True Wireless w pakiecie z dowolnym smartfonem.Klienci mają również możliwość skorzystania z kolejnej promocji, w ramach której otrzymają dodatkowe pakiety danych. Dodatkowe GB trafią na konto po każdym doładowaniu kwotą kontraktową lub wyższą za pomocą aplikacji Play24, strony doladowania.play.pl. Ekstra pakiet pojawi się automatycznie po doładowaniu i zasili główne konto na okres 30 dni.