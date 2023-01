Nowa oferta MIX Play: 6 miesięcy bez opłat i jeszcze więcej GB

26 stycznia Play przedstawił całkowicie nową ofertę MIX, a w niej większe pakiety danych, 6 miesięcy za darmo przy przeniesieniu numeru i wyborze oferty w MIX Elastyczny oraz dostęp do najlepszych smartfonów w atrakcyjnych cenach.

Nowy MIX Play to przede wszystkim większe paczki danych do dyspozycji, które pozwolą na swobodne korzystanie z internetu w smartfonie. W zależności od wybranej oferty może być to aż 40 GB miesięcznie. Do wyboru jest także MIX Elastyczny pozwalający na wybór jeszcze atrakcyjniejszego telefonu.Dodatkowe benefity czekają na osoby decydujące się na przeniesienie numeru i wybierające ofertę MIX Elastyczny L lub MIX Elastyczny XL. Play proponuje im aż 6 miesięcy bez opłat, czyli bez obowiązku doładowania kwotą kontraktową, za to z pakietem podstawowych usług.Operator proponuje przy tym nowoczesne smartfony, spośród których każdy wybierze model najbardziej odpowiadający jego potrzebom. Na szczególną uwagę zasługują:W ofertach MIX i MIX Elastyczny można także wybrać wariant JUNIOR BOX. To opcja stworzona z myślą o najmłodszych użytkownikach telefonów, dzięki której w bezpieczny sposób będą mogli wejść do cyfrowego świata. Zestaw składa się z dowolnie wybranego telefonu (na przykład realme C35 lub Motorola moto e32s) oraz jednego z polecanych przez operatora gadżetów w prezencie, a to wszystko już od 1 zł na start:W najbardziej atrakcyjnych pakietach MIX XL oraz MIX Elastyczny XL Play przygotował także usługę Naprawa Wyświetlacza zapewniającą spokój ducha przy korzystaniu z telefonu. To rozwiązanie, dzięki któremu można uzyskać naprawę sprzętu przy uszkodzeniu wyświetlacza razem z obudową, aparatem fotograficznym czy przyciskami przy rocznym limicie kosztów naprawy wynoszącym aż 600 zł! Uszkodzony telefon spod wskazanego adresu odbierze kurier, aby po wykonanej usłudze dostarczyć sprawne urządzenie.W wybranych ofertach MIX lub MIX Elastyczny klient otrzyma również od Play pakiet 100 GB na social media ważny przez 90 dni. To doskonała okazja, aby lepiej zapoznać się z nowym telefonem i oglądać materiały bliskich oraz popularnych twórców.Szczegóły promocji oraz możliwość zakupu dostępne są w salonach, poprzez infolinię operatora pod numerem 790 500 500 oraz na stronie play.pl.