Sieć 5G dostępna w T-Mobile na kartę

Użytkownicy T-Mobile na kartę mogą już korzystać z sieci 5G. W ramach pakietu "Bez limitu XL" w taryfie GO!, otrzymają oni dostęp do 5G, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, większy pakiet danych oraz wideo bez utraty gigabajtów dzięki usłudze Supernet Video HD.

Jak aktywować pakiet „Bez limitu XL”?

Dotychczas z sieci 5G mogli skorzystać tylko klienci abonamentowi. Teraz taką możliwość mają użytkownicy T-Mobile na kartę.Nowa oferta dla użytkowników T‑Mobile na kartę rozszerzy dotychczasową taryfę GO!. Do pakietów „Bez limitu S”, „Bez limitu M” i „Bez limitu L” dołączył nowy – „Bez limitu XL” – umożliwiający korzystanie z sieci 5G. Jest to propozycja rozliczana analogicznie do pozostałych pakietów, czyli w 30-dniowym cyklu. Użytkownik, który ją wybierze, otrzyma nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej, a także 20 GB internetu.Pakiet „Bez limitu XL” obejmuje także bezpłatny dostęp do usługi Supernet Video HD, umożliwiającej korzystanie z aplikacji i platform streamingowych, takich jak Netflix, YouTube, TikTok, Prime Video, Ipla czy Player, bez utraty gigabajtów. Za całość użytkownicy zapłacą 39 zł miesięcznie. Dodatkowo w taryfie GO! użytkownik zyskuje bonusowe gigabajty po doładowaniu konta – po zasileniu go kwotą 40 zł, klient otrzyma dodatkowe 20 GB i będzie mógł wówczas cieszyć się pakietem aż 40 GB.Z oferty mogą skorzystać również osoby, które do tej pory były posiadaczami innego planu taryfowego – Frii, Nowy Tak Tak, Hot, Happy lub internetu na kartę Blueconnect. Aktywacja oferty spowoduje zmianę taryfy na GO! i wyłączenie poprzednich usług.Ofertę „Bez limitu XL” można łatwo włączyć, korzystając z jednego z trzech sposobów. Pierwszy z nich to uruchomienie pakietu w aplikacji „Mój T‑Mobile”, w zakładce „Usługi dodatkowe”. Drugim rozwiązaniem jest użycie kodu ekspresowego *500*1*0#. Można również wysłać SMS o treści AKTXL na numer 8080. Oferta zostanie aktywowana w ciągu 24 godzin, a klient otrzyma powiadomienie SMS o uruchomieniu usługi.