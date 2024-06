Dołączając do T-Mobile, można teraz testować usługi przez 30 dni bez zobowiązań. Co więcej, umowę na przeniesienie numeru na abonament komórkowy do T-Mobile można zawrzeć nawet 12 miesięcy przed końcem umowy u dotychczasowego operatora, nie ponosząc przez ten czas opłaty za abonament.

Gwarancja satysfakcji z sieci – testujesz do woli wybrane przez siebie usługi

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W T-Mobile nawet 12 miesięcy za 0 zł dla przenoszących numer W momencie zawarcia z T-Mobile umowy na przeniesienie numeru komórkowego, klienci nie płacą abonamentu za korzystanie z naszej sieci nawet przez 12 miesięcy do czasu przeniesienia numeru. Jedyny abonament, który opłacają to ten u wcześniejszego operatora.

Przenieś się do T-Mobile i korzystaj z magentowej sieci nawet 12 miesięcy za 0 zł!

W T-Mobile klienci mogą teraz wybrać dowolną usługę – od abonamentu komórkowego, przez internet mobilny, internet domowy i internet światłowodowy, aż po pakiety telewizyjne. Każdy konsument może zawrzeć umowę na świadczenie tych usług z Gwarancją satysfakcji z sieci, która umożliwi testowanie ich przez 30 dni bez zobowiązań.Jeśli klient nie będzie zadowolony, ma prawo odstąpić od zawartej umowy i umowy sprzedaży urządzenia w ciągu 30 dni od ich zawarcia. W tym celu wystarczy złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolnym kanale sprzedaży (w przypadku umów bez urządzeń). Jeśli testowanie sieci wiązało się z zakupem sprzętu, odstąpienie od umowy i umowy sprzedaży oraz zwrot urządzenia muszą nastąpić w miejscu, w którym umowa została zawarta w ciągu 30 dni od ich zawarcia. W przypadku kanałów online i infolinii, można skorzystać z bezpłatnego zwrotu. Po złożeniu oświadczenia w terminie 30 dni, abonent otrzyma zwrot poniesionych kosztów (abonament, opłatę za telefon, opłatę aktywacyjną).W momencie zawarcia z T-Mobile umowy na przeniesienie numeru komórkowego, klienci nie płacą abonamentu za korzystanie z sieci nawet przez 12 miesięcy do czasu przeniesienia numeru. Jedyny abonament, który opłacają to ten u wcześniejszego operatora. W tym czasie przyznany jest numer tymczasowy, zapewniający dostęp do usług świadczonych przez T-Mobile w ramach zawartej umowy, także do sieci 5G. Tym samym, klienci mogą dysponować 2 aktywnymi kartami SIM, a dostęp do sieci T-Mobile uzyskują za 0 zł nawet przez 12 miesięcy w zależności od tego, kiedy dokładnie złożą wniosek o przeniesienie numeru komórkowego u swojego obecnego operatora.Co ważne, wraz z zawarciem z T-Mobile umowy na przeniesienie numeru komórkowego, na abonentów czekają także smartfony w atrakcyjnych cenach. A dla jeszcze większej wygody, podczas jednego spotkania z konsultantami w salonach T-Mobile, można dokonać przeniesienia nawet kilku numerów z różnymi datami zakończenia bieżących kontraktów od innego operatora.