T-Mobile wprowadza w roamingu na świecie w strefach 1B i 2 - obniżki cen usług za granicą zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Od teraz klienci T-Mobile mają swobodę i bezpieczeństwo korzystania z usług za granicą: tańsze połączenia, SMS-y, MMS-y i przede wszystkim internet: 1 GB za 49 zł. Do tego pełna kontrola bieżących kosztów w aplikacjach.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Roaming w T-Mobile tańszy w strefach 1B i 2 Nowe stawki połączeń w roamingu w strefie 1B i 2 obowiązują zarówno klientów indywidualnych (klienci abonamentowi taryf T i T-Data), jak i biznesowych (Magenta Biznes, Jump proFirma lub DATA JUMP).

Tani i prosty roaming w strefach 1B i 2

Internet i rozmowy tanie i proste, jak nigdy dotąd!

T-Mobile obniża ceny usług za granicą i umożliwia pełną kontrolę nad nimi w aplikacjach „Mój T-Mobile”, “Moja Heyah” i “Red Bull MOBILE”.W T-Mobile nowe stawki połączeń w roamingu w strefie 1B i 2 obowiązują zarówno klientów indywidualnych (klienci abonamentowi taryf T i T-Data), jak i biznesowych (Magenta Biznes, Jump proFirma lub DATA JUMP).Obniżka cen objęła przede wszystkim transmisję danych.W ofertach abonamentowych klienci taryf T i T-Data oraz taryf biznesowych (Magenta Biznes, Jump proFirma lub DATA JUMP), wyjeżdżający do stref roamingowych 1B i 2 (to m.in.: Szwajcaria, Albania, Czarnogóra, Brazylia, Chiny, Turcja i Egipt), otrzymują bezpłatnie w każdym cyklu rozliczeniowym na dobry początek 5 MB, następnie za pierwszy 1 GB zapłacą jednorazowo 49 zł. Po jego wykorzystaniu cena to nadal 49 zł za 1GB rozliczany proporcjonalnie za każde rozpoczęte 100 kB.W przypadku klientów Red Bull MOBILE cena za 1GB wynosi również 49 zł (rozliczane proporcjonalnie za każde rozpoczęte 100 kB).Klienci ofert przedpłaconych T-Mobile na kartę (GO!), MIX (Frii MIX), Heyah kartę (Dniówka), tuBiedronka za zużycie 1 GB danych za granicą zapłacą 99 zł (rozliczane proporcjonalnie za każde rozpoczęte 100kB), ale mogą również płacić mniej. Wystarczy aktywować dodatkowy pakiet 1GB za 49 zł ważny przez 30 dni.Dla klientów korzystających z usług głosowych, objętych nową ofertą roamingową, dostępne są również dodatkowe pakiety internetu: 5 GB ważne przez 7 dni w cenie 99 zł oraz 10 GB ważnych przez 14 dni w cenie 149 zł.Włączenie dodatkowego pakietu danych w roamingu jest proste i zajmuje chwilę dzięki właściwej aplikacji (np. „Mój T-Mobile”, „Moja Heyah”, “Red Bull MOBILE”). Każdy użytkownik może na bieżąco śledzić stan zużycia danych i może dokupić dodatkowe pakiety internetu - to znacząco zwiększa komfort podróży zagranicznej i zabezpiecza przed niechcianymi wydatkami.