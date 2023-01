T-Mobile wprowadza "Internet Biznes PRO", kompleksowe rozwiązanie umożliwiające w pełni zdalną kontrolę i konfigurację w jednym miejscu.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe T-Mobile wprowadza „Internet Biznes PRO” Internet Biznes PRO to nowoczesna, dopasowana do potrzeb firmy usługa typu all-in-one, a więc zapewniająca rozwiązania w różnych obszarach – internetu, bezpieczeństwa oraz wi-fi.

Każdy rozwijający się prężnie biznes jest dziś obecny w sieci. Nowe segmenty działalności firmy to jednak także nowe obszary, które w zapleczu technologicznym organizacji należy wziąć pod uwagę. Im więcej bowiem osób korzysta z internetu, tym istotniejsze jest prawidłowe uporządkowanie procesów, by zoptymalizować funkcjonowanie łączy. Czynności kluczowe biznesowo powinny być wykonywane w najszybszej dostępnej prędkości transferu po to, aby zwiększyć ich efektywność. Jednocześnie sam dostęp do internetu należy solidnie zabezpieczyć, ograniczając w ten sposób ryzyko wycieku danych wrażliwych firmy lub – co gorsza – jej klientów. Równie ważny pozostaje komfort korzystania z biura – zarówno przez jego pracowników, jak i gości. Jego podstawą jest niezawodna sieć wi-fi – i oddzielne logowanie dla osób, które odwiedzają firmę.Elementów, o których musimy pamiętać, jest zatem sporo. Budowa kompleksowej infrastruktury, wraz z jej wzrostem, wymaga zaś coraz większych inwestycji – w sprzęt, ale też w wysoko wykwalifikowanych pracowników, których niełatwo pozyskać na rynku pracy. A gdyby tak oddelegować całą tę listę zadań i wyzwań podmiotowi, który w usługach sieciowych się specjalizuje? Właśnie taka jest koncepcja najnowszej usługi w portfolio T-Mobile. Internet Biznes PRO ma gwarantować kompleksowe rozwiązania, optymalizację procesów, sieci i kosztów, a także ułatwić zarządzanie całym systemem. Jak dokładnie prezentuje się ta propozycja?Internet Biznes PRO to nowoczesna, dopasowana do potrzeb firmy usługa typu all-in-one, a więc zapewniająca rozwiązania w różnych obszarach – internetu, bezpieczeństwa oraz wi-fi. Pozwala ona na stworzenie szybkiej, niezawodnej i chronionej przed zagrożeniami sieci dostępnej w każdym miejscu w obrębie biura. Internet jest przy tym oferowany z technologii światłowodowej lub radiolinii - tak, aby zagwarantować najlepsze możliwe rezultaty. Wbudowane łącze zapasowe sprawia zaś, że firma nie musi obawiać się awarii.Nie mniej istotnym elementem usługi pozostaje bezpieczeństwo. W tym celu wykorzystano mechanizmy Next Generation Firewall oraz UTM. Dzięki nim przedsiębiorcy otrzymują szeroki zakres ochrony przed zagrożeniami, które w wirtualnym świecie bywają bardzo zróżnicowane i błyskawicznie zmieniają swój charakter. Oferowane zabezpieczenia oraz oprogramowanie są przy tym na bieżąco aktualizowane, co sprawia, że klient ma pewność, że korzysta z najnowszej wersji rozwiązań.Trzeci element usługi stanowi sieć wi-fi, zapewniająca bezprzewodowy dostęp w każdym miejscu w biurze. Rozwiązanie to zapewnia nie tylko dostęp dla pracowników, ale również gości, którzy zyskują dostęp do sieci odseparowanej od zasobów firmowych. Do tego wszystkiego firma otrzymuje punkty dostępu, umożliwiające bezproblemowe i błyskawiczne połączenie się z siecią nawet w przypadku przestrzeni o dużej powierzchni.Internet Biznes PRO to także komfortowa, zdalna kontrola wszystkich obszarów usługi w jednym miejscu, która ułatwia optymalizację pracy firmy. Wszystkie funkcje dostępne w ramach rozwiązania mogą być bowiem monitorowane przez platformę analityczną. Zbierane tam dane dot. działania sieci pozwalają na świadome podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju infrastruktury. Dodatkowo całe rozwiązanie jest objęte umową SLA.Korzystanie z Internet Biznes PRO jest wyjątkowo proste od samego początku. T-Mobile opracowuje, przy współpracy z klientem, architekturę całego rozwiązania a następnie je implementuje. I to już wszystko, czego potrzeba do aktywacji usługi. Internet Biznes PRO o to przy tym rozwiązanie oferowane w modelu subskrypcyjnym, co korzystającym z niej firmom pozwala na łatwy zakup i wygodną kontrolę kosztów bez ponoszenia początkowych nakładów finansowych.