W T-Mobile abonament z nielimitowanym internetem za 0 zł przez 6 miesięcy

W T-Mobile promocja dla przenoszących numer. Każdy klient, który w okresie od 16 do 31 stycznia numer do T-Mobile w sklepie internetowym i wybierze plan taryfowy "M Nielimitowana" lub "L Nielimitowana", otrzyma 6 miesięcy usługi za darmo. Akcja promocyjna obejmuje zarówno ofertę z urządzeniami, jak i bez.

Każdy, kto od 16 do 31 stycznia przeniesie numer do T-Mobile w sklepie internetowym i wybierze plan taryfowy „M Nielimitowana" lub „L Nielimitowana", otrzyma 6 miesięcy usługi zupełnie za darmo.

Jak skorzystać z promocji? Wystarczy wejść na stronę internetową T-Mobile i wybrać ofertę „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”. Akcją promocyjną są przy tym objęte oba warianty planów taryfowych – z urządzeniem w ratach 0% i bez niego. A co dokładnie znajdziemy w promocyjnych abonamentach?W skład oferty „M Nielimitowana” wchodzą nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y, a dodatkowo nieograniczony limitem danych do wykorzystania internet w smartfonie, działający z prędkością do 30 Mb/s. Plan taryfowy „L Nielimitowana”, obok nielimitowanych rozmów i wiadomości MMS oraz SMS, gwarantuje zaś nieograniczony limitem gigabajtów dostęp do internetu z maksymalną możliwą prędkością. W obu przypadkach klienci T-Mobile otrzymują ponadto usługę „Rozrywka bez Ograniczeń” na 6 miesięcy w prezencie. Pozwala ona na korzystanie z dowolnie wybranej platformy subskrypcyjnej, np. HBO Max, Legimi, Viaplay, Da Vinci Kids, Eleven Sports czy Tidal, oraz jej swobodną zmianę na inną nawet co miesiąc. Po zakończeniu okresu promocyjnego, czyli od 7. miesiąca, abonament w wariancie M kosztuje 65 zł miesięcznie, natomiast wersja L – 85 zł.Dodatkowo do oferty użytkownik może dobrać jedno z urządzeń ze sklepu T-Mobile – wówczas przez pierwsze 6 miesięcy będzie on opłacać tylko raty 0% za sprzęt. Do wyboru jest tu m.in. smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G z ekranem AMOLED 120 Hz, gwarantującym niezwykłą płynność wyświetlania treści. Dodatkowo urządzenie zapewnia wysoką odporność na wodę i pył – IP68, a także możliwość ładowania indukcyjnego. Pośród modeli dostępnych w ofercie coś dla siebie znajdą jednak również osoby, które chciałyby postawić na bardziej budżetowy, ale wciąż wyjątkowo ciekawy i praktyczny smartfon. Dobrym wyborem w tym wypadku może okazać się Xiaomi Redmi Note 11S albo Samsung Galaxy A23 5G. Co istotne, oba abonamenty – w wersji M oraz L – pozwalają na skorzystanie z dodatkowej zniżki na nowe urządzenie.