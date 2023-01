Najszybszy internet mobilny i 5G w 2022 roku

Portal RFBenchmark.pl przedstawił najnowszy ranking operatorów komórkowych w Polsce, podsumowujący rok 2022. Zaprezentowano wyniki z podziałem na sieci 5G, 4G LTE i 3G. Kto w ubiegłym roku był najlepszy pod kątem średniej szybkości pobierania danych, średniej szybkości wysyłania danych oraz średniej wartości ping?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który operator miał najszybszy internet mobilny w 2022 roku?

Kto był liderem w kategorii średniej szybkości pobierania danych w 5G?

Kto zwyciężył w kategorii średniej szybkości wysyłania danych w 5 G?

Który operator miał w 2022 roku najniższy średni wynik ping?



5G



Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Który operator miał najszybszy internet mobilny w 2022 roku? W kategoriach dotyczących technologii 5G, średnia szybkość pobierania danych zostaje zdominowana przez Plusa (140,9 Mb/s).

4G LTE



Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Raport za rok 2022 powstał w oparciu o 2 743 061 pomiarów przeprowadzonych przez użytkowników aplikacji RFBENCHMARK w Polsce. Najwięcej pomiarów przeprowadzano przy użyciu usług Orange (33,3%) i Play (33,1%), a mniej pomiarów przeprowadzano przy użyciu usług Plusa (18,9%) i T-Mobile (14,8%).Najlepszym operatorem w tej kategorii okazał się Plus (140,9 Mb/s). Na kolejnych miejscach uplasował się Play (52,6 Mb/s) i Orange (51,5 Mb/s). Poza podium znalazł się T-Mobile (46,2 Mb/s).W 2022 roku zwycięstwem pochwalić się może Orange (34,7 Mb/s), które wyprzedziło Play (32,3 Mb/s). Na trzecim miejscu odnotowaliśmy T-Mobile z rezultatem 31,3 Mb/s. Na końcu stawki Plus (26,2 Mb/s).W tej kategorii zwyciężył Play (27,1 ms), który nieznacznie wyprzedził Orange (27,3 ms). Brązowy medal przypadł w udziale T-Mobile (32,2 ms), a czwarte miejsce należało do Plusa (35,4 ms)).W kategorii średniej szybkości pobierania danych T-Mobile wyraźnie zdominował konkurencję (39,4 Mb/s). Za T-Mobile uplasowało się Orange (38,5 Mb/s), które w minionym roku trzykrotnie zostawało liderem zestawienia RFBENCHMARK. Dwa kolejne miejsca w tabeli należą do Play (35 Mb/s) i Plus (30,2 Mb/s).W 2022 roku Play zajął pierwsze miejsce z wynikiem 20,6 Mb/s, który okazał się lepszy od Orange (19,2 Mb/s). Brąz trafia z kolei do T-Mobile (18,5 Mb/s), a poza podium wylądował Plus (17,2 Mb/s).Pod względem najniższej średniej wartości ping LTE mieliśmy najwięcej zmian na przestrzeni całego roku. 7 razy triumfowało Orange, co dźwignęło operatora na szczyt tabeli w podsumowaniu rocznym (30,1 ms). 4 razy z wygranej cieszył się Play (31,8 ms), a jeden raz laur trafił do T-Mobile (32,2 ms). Czwarta pozycja przypadła w udziale Plusowi (35,4 ms).