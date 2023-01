Najszybszy internet mobilny i 5G w XII 2022

Portal RFBenchmark.pl przedstawił swój najnowszy ranking operatorów komórkowych w Polsce. Zaprezentowano wyniki z podziałem na sieci 5G, 4G LTE i 3G. Kto był najlepszy pod kątem średniej szybkości pobierania danych, średniej szybkości wysyłania danych oraz średniej wartości ping?

5G

Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

pixabay.com

Najniższa wartość ping

4G LTE

Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Grudniowy ranking powstał w oparciu o 604173 pomiarów. Najczęściej testowaną siecią były Play (32,2%) i Orange (33%). W swoich badaniach użytkownicy aplikacji RFBENCHMARK najczęściej korzystali z technologii LTE (88,94%). 5,62% badań wykonano w zasięgu sieci 5G, a 5,44% użyło w tym celu WCDMA.Najlepszym operatorem w tej kategorii okazał się Plus (145,1 Mb/s). Na kolejnych miejscach uplasował się Play (53,6 Mb/s) i Orange (50,9 Mb/s). Poza podium znalazł się T-Mobile (43,9 Mb/s).W grudniu zwycięstwem pochwalić się może Orange (35,1 Mb/s), które wyprzedziło Play o zaledwie 0,1 Mb/s. Na trzecim miejscu odnotowaliśmy T-Mobile z rezultatem 31,9 Mb/s. Na końcu stawki Plus (26,5 Mb/s).W tej kategorii zwyciężył Play (27 ms), który nieznacznie wyprzedził Orange (27,6 ms). Brązowy medal przypadł w udziale T-Mobile (30,7 ms), a czwarte miejsce należało do Plusa (35,4 ms).W kategorii średniej szybkości pobierania danych Orange (41,6 Mb/s) wyprzedziło dotychczasowego lidera T-Mobile (40,7 Mb/s). Tuż za czołową dwójką znalazł się Play (39,9 Mb/s), który w grudniu musi zadowolić się trzecią pozycją. Na końcu stawki Plus z wynikiem 37,2 Mb/s.W grudniu Play zajął pierwsze miejsce z wynikiem 22,6 Mb/s, który okazał się lepszy od tego odnotowanego przez Orange i T-Mobile (obaj operatorzy osiągnęli 20,2 Mb/s). Słabiej wypadł Plus z wynikiem 17,7 Mb/s.Podobnie jak w poprzedniej kategorii, także i w przypadku wartości ping najlepszy okazał się Play. Wynik 29,1 ms dał zasłużone pierwsze miejsce, przed pretendentem Orange (30,5 ms) oraz pozostałymi operatorami – T-Mobile (34,3 ms) i Plusem (39,3 ms).