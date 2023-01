Telefony komórkowe: zwyczaje, opłaty i oszczędności

Telefony komórkowe i smartfony to nieodłączni towarzysze naszego życia. Tym bardziej interesujące są dane obrazujące model zachowania ich użytkowników. O taką analizę pokusił się serwis komorkomat.pl. Zebrane informacje rzucają światło na zwyczaje Polaków związane z użytkowaniem telefonów, kwoty, jakie generują rachunki za usługi GSM oraz ewentualne oszczędności w tym zakresie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak często chcielibyśmy zmieniać telefony komórkowe?

Ile wydają Polacy na użytkowanie telefonu i usługi GSM?

Czy w bieżącej sytuacji ekonomicznej mamy zamiar poczynić oszczędności związane z użytkowaniem smartfonów?

Polacy rzadko zmieniają telefony komórkowe

gdy stary telefon ulegnie awarii - 44%

gdy stary telefon jest już bardzo zniszczony - 36%

gdy otrzymam nową, atrakcyjną ofertę - 31%

Prawdziwe oszczędności dopiero przed nami

Wysoka inflacja i rosnące koszty życia zmuszają Polaków do oszczędzania, także w przypadku elektroniki. Może się okazać, że listopad i grudzień były ostatnimi miesiącami, w których Polacy wydali sporo pieniędzy na telefony komórkowe. Od stycznia – kiedy można spodziewać się ponownego wzrostu inflacji i cen, w tym telefonów komórkowych – popyt na elektronikę może znacząco zmaleć i to na dłuższy czas. Dla producentów sprzętu RTV/AGD (a także operatorów GSM) mogą nadejść chude lata - mówi Marcin Szermański z komorkomat.pl.

Z raportu UKE ze stycznia 2022 roku wynika, że średnie rachunki miesięczne za telefon komórkowy wynoszą 54 zł. Niemal co czwarty ankietowany (24,5%) płacił mniej niż 30 zł miesięcznie. Taki sam odsetek wskazywał na rachunki wynoszące ponad 60 zł. Jednocześnie 70% ankietowanych było związanych z umową na abonament - prepaid (oferta na kartę) i mix stanowiły jedynie 25,9 i 4,2% badanych.Nowsze badania przeprowadzone przez rankomat.pl w październiku tego samego roku częściowo potwierdzają te dane. Według nich 24% ankietowanych zadeklarowało rachunki niższe niż 30 zł, ale połowa z nich płaci miesięcznie 60 i więcej złotych, a 20% przekracza próg 120 zł.Nowszy raport nie musi wskazywać na celowe przechodzenie na droższe taryfy przez klientów. Od stycznia ubiegłego roku kilku operatorów podwyższyło ceny swoich usług, w dodatku nie jest łatwo skorzystać z tańszej oferty, będąc związanym wielomiesięcznym kontraktem. Polacy chcą jednak oszczędzać na telefonie, zaczynając od samego urządzenia.Badanie Kantar z kwietnia 2022 wykazało, że więcej niż 80% Polaków wymienia telefon co 2 lata lub rzadziej. Według wcześniejszych badań tej samej agencji (grudzień 2021) było to 77%, jednocześnie aż 46% deklarowało używanie tego samego telefonu dłużej niż 2 lata.Warto zaznaczyć, że 40% Polaków chciałoby mieć nowszy model telefonu co 1,5 roku lub częściej.Kolejne szczegółowe badania przeprowadzone w październiku 2022 przez rankomat.pl wskazują na jeszcze mniejszą chęć zmiany telefonu. Jedynie 14% ankietowanych stwierdza, że dokona wymiany urządzenia po zakończeniu dotychczasowej umowy, a kolejnych 7 i 4% - kiedy zostanie zaproponowana atrakcyjna oferta odpowiednio przez obecnego i innego operatora. Niewielki odsetek (3%) wskazuje także na zmianę dotychczasowego telefonu, gdy pojawi się jego nowa generacja, co zazwyczaj ma miejsce około roku po premierze wcześniejszego modelu.W innym badaniu z lipca ankietowani wypowiedzieli się na temat rosnącej inflacji, która wynosiła wówczas 15,5%. Ze względu na sytuację ekonomiczną aż 36% z nich planuje ograniczyć wydatki związane z zakupem elektroniki (w tym nowego telefonu), a 20% planuje ograniczyć wydatki telefoniczne i różnego rodzaju subskrypcje.Należy spodziewać się kolejnych cięć w budżetach domowych Polaków w nadchodzących miesiącach. Według wielu ekonomistów szczyt inflacyjny dopiero przed nami, a w tym miesiącu może osiągnąć pułap ponad 20%. Od nowego roku sprzedaż m.in. telefonów komórkowych w Polsce może ulec zapaści ze względu na jeszcze większe obciążenia budżetów wywołane wzrostem taryf za media (prąd, ogrzewanie) czy powrotem do starych stawek VAT i akcyzy (paliwa ciekłe).