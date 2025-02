Sen, seks i smartfony, czyli nocne zwyczaje Polaków

Pojawiły się wyniki przeprowadzonego latem minionego roku badania Gemius "SEN, SEKS i SMARTFONY - o interakcjach z mediami w czasie, gdy wszyscy śpią". Potwierdza ono, że smartfon jest dla użytkowników czymś więcej niż narzędziem komunikacji. Okazuje się, że nader często bywa on również "wypełniaczem" samotności, zwłaszcza w momentach, gdy większość z nas już śpi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile godzin przesypia statystyczny Polak?

Jak często korzysta z telefonu w porze nocnej?

Które aplikacje zyskują na popularności po zmroku?

Czy Polacy faktycznie śpią tyle, ile deklarują?

Jakie treści dominują w nocy?

Erotyka jako dominująca aktywność nocna

Cyfrowa intymność i potrzeba bliskości

Zgodnie z danymi GUS przeciętny czas snu wynosi 8,5 godziny. Jednak analiza aktywności nocnej użytkowników smartfonów , przedstawiona w raporcie SEN, SEKS i SMARTFONY, wskazuje, że rzeczywisty czas bez aktywności na telefonie to średnio 7 godzin i 15 minut. Aż 66% badanych korzysta z telefonu w godzinach nocnych (22:00-6:00), a co czwarta osoba pozostaje nieaktywna przez mniej niż 5 godzin, co sugeruje, że znaczna część użytkowników nie zapewnia sobie wystarczającej przerwy od ekranów.Analiza przeprowadzona na potrzeby raportu SEN, SEKS i SMARTFONY wskazuje, że w nocy użytkownicy najczęściej konsumują treści związane z erotyką, kulturą i rozrywką, podczas gdy za dnia wybierają informacje, biznes i finanse. Noc sprzyja bardziej osobistym i emocjonalnym wyborom treści, a także dłuższemu zatrzymywaniu się przy wybranych kategoriach. W tym czasie częściej sięgają po materiały, które nie są narzucane przez algorytmy i reklamy, lecz odzwierciedlają ich indywidualne potrzeby.Jak wynika z badania SEN, SEKS i SMARTFONY, najczęściej konsumowaną kategorią treści nocnych są materiały erotyczne. Choć główną grupę odbiorców stanowią osoby w wieku 19-59 lat, to raport ujawnia, że aż 15% seniorów, osób w wieku 60-75, również korzysta z tego typu treści, co jest porównywalne z odsetkiem wśród aktywnie używających aplikacji do komunikowania w nocy, właśnie tej grupy wiekowej.W badaniu zrealizowanym na potrzeby raportu SEN, SEKS i SMARTFONY zauważalny jest wzrost popularności w godzinach nocnych komunikatorów, takich jak Messenger czy WhatsApp. Interesującym zjawiskiem jest fakt, że osoby oglądające treści erotyczne ponad dwukrotnie częściej tuż po ich konsumpcji przechodzą do aplikacji służących do komunikacji, Może to sugerować potrzebę nawiązania kontaktu, poszukiwania bliskości i relacji międzyludzkich po zetknięciu się z cyfrową formą intymności.