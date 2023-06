Czy smartfony i aplikacje rządzą życiem młodych Polaków?

Czasy, gdy telefon służył wyłącznie do komunikacji głosowej, bezpowrotnie się zakończyły. Dziś, czy nam się to podoba czy nie, smartfony stanowią właściwie nieodłączne akcesorium codziennego życia. Służą one rozrywce, ale też pomagają w zarządzaniu wydatkami czy poszukiwaniu pracy. Nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę to, że inwestowanie w naukę i rozwój technologiczny to zupełnie kluczowe aspekty dla znakomitej większości młodych Polaków.

Przeczytaj także: Telefony komórkowe: zwyczaje, opłaty i oszczędności

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie młodzi Polacy szukają możliwości podnoszenia kompetencji?

Ile czasu spędzają przed ekranami smartfonów?

Czy młodzi ludzie wyobrażają sobie życie bez telefonów komórkowych?

Młodzi kontra wyzwania współczesności

W obliczu wyzwań makroekonomicznych, uczestnicy przeprowadzonego przez nas badania wykazują się elastycznością i zaradnością, korzystając z różnych strategii w ograniczaniu wydatków. Zgodnie z wynikami dla aż 62 proc. ankietowanych preferowanym kierunkiem działania jest poszukiwanie w sklepach okazji i promocji. Co więcej, ponad 40 proc. dwudziesto- i trzydziestolatków deklaruje, że wybiera tańsze warianty swoich ulubionych produktów, a jedna czwarta z nich korzysta ze specjalnych aplikacji wyszukujących im promocje.



Jednocześnie warto dodać, że w grupie wiekowej 21-25 lat, przeszło 30 proc. respondentów robi częściej zakupy w tym samym sklepie, aby później skorzystać z bonusów. Zainteresowanie taką formułą oszczędzania u wielu młodych ludzi to doskonały moment dla firm, by zainwestować w programy lojalnościowe – mówi Izabela Franke, Head of Advisory w Future Mind.

Rozwój jako główny motywator

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com 1/3 młodych Polaków mogłaby żyć bez smartfona najwyżej pół dnia 87% Polaków w wieku 15-20 lat patrzy w ekran telefonu między 2 a 10 godzin dziennie.

Nacisk na rozwój personalny i technologiczny jest bardzo silny wśród naszych respondentów. Ta tendencja jest widoczna nie tylko w ich podejściu do pracy, ale również w wyznawanych wartościach. Pomimo różnic światopoglądowych, interesujące jest to, co łączy młodych identyfikujących się jako konserwatyści i postępowcy. W przypadku osób w wieku 15-35 lat, priorytetem jest inwestowanie w naukę i rozwój technologiczny, a także budowanie silnego i sprawnego państwa. Oba te obszary zyskały po 80 proc. poparcia, co wskazuje na to, że tradycyjne linie podziału światopoglądowego nie są odzwierciedleniem rzeczywistych systemów wartości młodych ludzi – podkreśla Jakub Nawrocki, Lead UX Researcher w Future Mind. – Wartości, które młodzi ludzie uważają za istotne, obejmują również szukanie kompromisu między różnymi ideami (70 proc.), ograniczanie wpływu człowieka na środowisko (67 proc.) oraz poszerzanie praw zwierząt (66 proc.) – dodaje.

Bez smartfonu ani rusz!

Smartfon stał się częścią życia zarówno młodszych, jak i starszych pokoleń. Nie chodzi jednak o samo narzędzie, ale o zakres funkcjonalności i usług, które dzięki niemu są dostępne. Telefon towarzyszy młodym całą dobę – jest ich budzikiem, oknem na świat, pierwszą i ostatnią rzeczą, jakiej używają i na którą patrzą każdego dnia. Wypełnia on wolne chwile, stanowi odskocznię od codziennego życia, ale także wspiera ich w wypełnianiu codziennych zadań – czy to szkolnych czy zawodowych. Biorąc pod uwagę tę kwestię, nie zaskakuje fakt, że jedna trzecia respondentów byłaby w stanie bezproblemowo żyć bez smartfona maksymalnie pół dnia. Z kolei co dziesiąty ankietowany w wieku 15-20 lat mógłby funkcjonować w ten sposób najwyżej jedną godzinę – dodaje Izabela Franke z Future Mind.

Znajomi przegrywają z social mediami

Świat mediów społecznościowych i chatów jest dla młodych jak drugi dom. Wykorzystują oni pełen wachlarz komunikatorów – do rozmowy z babcią służy im WhatsApp, a TikTok pokazuje, co jest teraz na topie. Wyraźna jest tendencja do odchodzenia od poleceń znajomych czy portali do porównywania produktów na rzecz forów społecznościowych czy wspomnianego TikToka. To wskazuje, jak dużą moc opiniotwórczą mogą zyskać aktywni użytkownicy tychże grup. Dodatkowo, nie można pominąć faktu, że młodsze osoby wykazują większą skłonność do instalowania aplikacji, nawet bez pewności, że będą z nich długofalowo korzystać. Ponad połowa wszystkich naszych respondentów korzysta z aplikacji w przypadku konkretnej, doraźnej potrzeby, raz lub dwa, a gdy spełni ona swoją funkcję zostaje przez nich porzucona. To świadczy o dynamicznej naturze interakcji młodych z technologią – podsumowuje Jakub Nawrocki z Future Mind.