W maju inflacja wyniosła 13% - podał Główny Urząd Statystyczny. Polacy widzą, że inflacja spada, choć nadal jest ona powodem niepokoju 66% badanych. Polacy niezmiennie źle oceniają sytuację gospodarczą Polski, nie mając większej nadziei na jej poprawę w najbliższej przyszłości - wynika z badań Ipsos.

Inflacja maleje, ale cały czas niepokoi

Wzrost cen jest poważnym zmartwieniem dla Polek i Polaków i ma istotny wpływ na ich codzienne życie. Ciągłe obawy dotyczące zarządzania wydatkami, wiązania końca z końcem powodują poczucie obciążenia finansowego i niepewności. W odpowiedzi na te wyzwania, jednostki i rodziny mogą być zmuszone do poszukiwania sposobów radzenia sobie z rosnącymi cenami. Mogą zmieniać swoje nawyki wydatkowe, a nawet rozważać podjęcie dodatkowej pracy. Jednak takie działania nie zawsze są możliwe, zwłaszcza dla tych, którzy już borykają się z wieloma trudnościami. – komentuje wyniki Joanna Skrzyńska, liderka zespołu Public Affairs w Ipsos Polska.

W ramach cyklicznych badań realizowanych przez Ipsos Polacy zostali zapytani m.in. o ocenę najbardziej niepokojących w kraju kwestii, odczucia dot. sytuacji gospodarczej i tempa wzrostu cen. Czy badani podzielają optymizm ekspertów?Nieustająco od ponad roku inflacja pozostaje głównym powodem niepokoju Polek i Polaków. Wskazuje na nią 66% badanych. W dalszej kolejności wymieniane są opieka zdrowotna (37%) oraz korupcja i finansowe lub polityczne skandale (33%).W temacie prognozowanego tempa wzrostu cen da się zaobserwować wyraźną poprawę nastrojów. Od początku roku spada liczba Polaków obawiających się szybszego wzrostu cen. W aktualnym pomiarze jest to tylko 14% badanych. Jednocześnie zwiększa się odsetek tych, którzy spodziewają się utrzymania podobnego tempa lub jego spowolnienia, a nawet spadku cen (obecnie odpowiednio 45% i 41%). Największymi optymistami w tym względzie są młodzi badani w wieku 25-29 lat oraz badani z miast między 100 000 a 200 000 mieszkańców.Pomimo tych pozytywnych sygnałów, niezmiennie zdecydowana większość Polaków (63%) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Takiego zdania są przede wszystkim młodzi badani w wieku 25-29 lat i ludzie z wyższym wykształceniem. Ciągle też ponad połowa (59%) respondentów uważa, że sytuacja gospodarcza Polski pogorszyła się w ciągu minionego roku, a 42% obawia się jeszcze gorszej kondycji gospodarki w przyszłości. 46% nie widzi perspektyw na zmianę sytuacji ani w dobrą, ani w złą stronę.Nieco mniej niż połowa Polaków (45%) ocenia, że ich sytuacja materialna pogorszyła się w ostatnich miesiącach. Odsetek ten nie uległ większym zmianom od początku roku. Wbrew pesymistycznym ocenom perspektyw krajowej gospodarki, wyraźnie spada liczba osób obawiających się dalszego pogorszenia własnej sytuacji – z 39% w grudniu 2022 r. do 24% w aktualnym pomiarze. Prawie trzech na czterech Polaków (74%) wydaje tyle ile zarabia, podczas gdy tylko 18% może sobie pozwolić na oszczędzanie. W najlepszej sytuacji finansowej są ludzie z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy największych miast.Z powyższymi danymi korespondują szczegółowe odpowiedzi Polaków w temacie oszczędzania. Chociaż ponad 60% Polaków jest przekonanych o tym, że warto odkładać pieniądze, to podobna liczba badanych deklaruje, że nie uda im się nic odłożyć w najbliższych miesiącach. Jedynie co piąty (19%) przewiduje, że oszczędzi pieniądze w ciągu kolejnego roku.