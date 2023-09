Polacy ciągle postrzegają inflację jako główny problem w kraju, ale coraz bardziej zaczynają zwracać uwagę na problemy opieki zdrowotnej. Chociaż inflacja maleje, największa grupa badanych spodziewa się utrzymania tempa wzrostu cen w przyszłości. Zatrzymał się ogólny trend poprawy nastrojów - już dwie trzecie Polaków negatywnie ocenia bieg spraw w kraju.

Przeczytaj także: Inflacja wciąż problemem Polaków, ale nastroje lepsze

Kliknij, aby powiekszyć fot. freshidea - fotolia.com Choć inflacja maleje niepokój Polek i Polaków rośnie Według najnowszych wyliczeń GUS w sierpniu inflacja rok do roku wyniosła 10,1%, a w porównaniu do ubiegłego miesiąca ceny towarów i dóbr konsumpcyjnych nie uległy zmianie. Inflacja pozostaje jednak głównym powodem niepokoju Polek i Polaków. Wskazuje na nią 53% badanych przez Ipsos respondentów.

Sierpień przyniósł wyhamowanie pozytywnych trendów obserwowanych przed wakacjami. Chociaż statystyki GUS wskazują, że inflacja ciągle spada, to nie przekłada się to już na poprawę nastrojów badanych. Polki i Polacy są ostrożniejsi, również w kwestii przewidywania tempa wzrostu cen w przyszłości. Trochę światła na tę sprawę rzuca badanie najważniejszych niepokojów Polaków. Wprawdzie inflacja pozostaje liderem w tym rankingu, ale coraz ważniejszym zmartwieniem staje się druga w kolejności opieka zdrowotna. Wraz z powolną poprawą w temacie inflacji, inne problemy wysuwają się na pierwszy plan. - komentuje wyniki Joanna Skrzyńska, liderka zespołu Public Affairs w Ipsos Polska.

Główny Urząd Statystyczny podał ostateczny odczyt dotyczący inflacji za sierpień. Według najnowszych wyliczeń inflacja rok do roku wyniosła 10,1%, a w porównaniu do ubiegłego miesiąca ceny towarów i dóbr konsumpcyjnych nie uległy zmianie. Kolejny miesiąc z rzędu obserwujemy więc spowolnienie tempa wzrostu cen.W ramach cyklicznych badań realizowanych przez Ipsos Polacy zostali zapytani m.in. o ocenę najbardziej niepokojących w kraju kwestii, odczucia dot. sytuacji gospodarczej, tempo wzrostu cen i własną sytuację materialną. Czy optymizm badanych wzrasta wraz z postępującym spadkiem inflacji? Inflacja pozostaje głównym powodem niepokoju Polek i Polaków. Wskazuje na nią 53% badanych. Jest to jednak wyraźny spadek w stosunku do poprzednich pomiarów. Z kolei opieka zdrowotna z wynikiem 45% staje się coraz mocniejszym zmartwieniem. W dalszej kolejności wymieniane są korupcja i finansowe lub polityczne skandale (28%) czy konflikty zbrojne (27%).Mimo malejącej inflacji Polacy są bardziej sceptyczni, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu cen. W sierpniu niemal taka sama grupa badanych spodziewała się utrzymania tempa wzrostu cen (42%) co jego spadku (41%). Nastąpiło więc wyhamowanie trendu coraz bardziej optymistycznych prognoz w temacie inflacji.Podobnie zatrzymany został trend poprawy nastrojów, jeśli chodzi o ocenę biegu spraw w kraju. Od początku roku malał odsetek negatywnych ocen, jednak w sierpniowym pomiarze nastąpił ich nagły wzrost. Dwóch na trzech Polaków (66%) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Takiego zdania są przede wszystkim ludzie z wyższym wykształceniem i żyjący w miastach między 200 a 500 tysięcy mieszkańców. Odsetek optymistów spadł z 26% w czerwcu do 20% w aktualnym pomiarze. Więcej niż połowa badanych (55%) uważa ponadto, że sytuacja gospodarcza Polski pogorszyła się w ciągu minionego roku, a 39% obawia się jeszcze gorszej kondycji gospodarki w przyszłości.39% badanych ocenia, że ich sytuacja materialna pogorszyła się w ostatnich miesiącach. Niemal co piąty (19%) obawia się dalszego pogorszenia własnej sytuacji. O swoją sytuację materialną w przyszłości najbardziej martwią się ludzie z podstawowym wykształceniem oraz żyjący w średnich miastach między 50 a 100 tysięcy mieszkańców. 71% wydaje tyle ile zarabia, podczas gdy tylko 18% może pozwolić sobie na oszczędzanie.Chociaż większość badanych (60%) jest przekonanych o tym, że warto odkładać pieniądze, to jednocześnie podobny odsetek deklaruje, że nie uda im się niczego odłożyć w najbliższych miesiącach (57%). Jedynie co piąty przewiduje, że oszczędzi pieniądze w ciągu kolejnego roku.