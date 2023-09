Jak branża turystyczna inwestuje w reklamę?

Wiosna i lato to tradycyjnie już okres, w którym branża turystyczna intensyfikuje swoje działania reklamowe. Nie inaczej było i w tym roku - wynika z analizy wyników badań gemiusAdRea oraz Mediapanel. Jej autorzy wzięli pod lupę kreacje reklamowe emitowane online, w telewizji oraz w radiu, a także przyjrzeli się ruchowi na stronach z kategorii "Podróże i turystyka". Analiza objęła okres od kwietnia do końca sierpnia 2023.

Przeczytaj także: Zenith: czy turystyka inwestuje w reklamę?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Którym z kanałów reklamowych najczęściej posiłkuje się branża turystyczna?

Który z multiagentów turystycznych wyróżnia się pod względem intensywności działań reklamowych?

Którzy reklamodawcy z sektora Accommodations należą do najbardziej aktywnych?

RYNEK REKLAMOWY

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kontakty reklamowe - wszystkie media wg miesięcy Najwięcej kontaktów reklamowych marek ze wskazanych branż miało miejsce w czerwcu oraz lipcu Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kontakty reklamowe - radio W radiu największa intensywność działań reklamowych w badanych branżach miała miejsce na przełomie maja i czerwca Kliknij, aby przejść do galerii (9)

TOP REKLAMODAWCY

RUCH NA STRONACH

Jak wynika z danych, w przypadku branży turystycznej najaktywniejszym pod względem liczby kontaktów reklamowych kanałem był digital. To tutaj w analizowanym okresie miało miejsce 73% kontaktów reklamowych firm z kategorii „Accomodations” i Travel agents”. Na drugim miejscu znalazła się telewizja (16% kontaktów), na trzecim - radio (11%).Branża turystyczna charakteryzuje się jednak dużą sezonowością. Zjawisko to odzwierciedlone jest w danych dotyczących intensywności kampanii reklamowych marek z tej kategorii w poszczególnych miesiącach.Najwięcej kontaktów reklamowych marek ze wskazanych branż miało miejsce w czerwcu oraz lipcu. W tym okresie ich miesięczna liczba wynosiła niemal 1,8 mld. Przyglądając się danym w podziale na poszczególne typy mediów – digital, telewizję i radio - zauważamy jednak, że reklamodawcy stosowali w ich przypadku odmienne strategie.Na powyższych wykresach widać, że wyraźniejszą sezonowość obserwujemy w przypadku radia oraz telewizji. W radiu największa intensywność działań reklamowych w badanych branżach miała miejsce na przełomie maja i czerwca. W telewizji okres wzmożonej intensywności reklamowej był zdecydowanie dłuższy i trwał do końca lipca. Sierpień charakteryzował się mniejszą aktywnością reklamową branż związanych z turystyką zarówno w telewizji, jak i w radiu.W przypadku kanałów digital widzimy, że w całym badanym okresie intensywność kampanii była wysoka. Większą intensyfikację działań zauważamy od początku lipca do końca sierpnia.W przypadku kategorii „Travels Agent” na pierwszym miejscu pod względem intensywności działań reklamowych znalazła się marka Wakacje.pl z ponad 1 mld kontaktów reklamowych - jej przekaz promocyjny dotarł do 97% Polaków w wieku 7-75. Drugie miejsce należy do Travelist (675,9 mln kontkatów reklamowych). TOP 10 zamyka marka Itaka z 137,7 mln emisji.W przypadku branży Accommodations pierwsze miejsce pod względem liczby kontaktów reklamowych zajęła Dolina Charlotty (141,1 mln kontaktów reklamowych). Drugie miejsce należy do marki Hotel Bania (115,9 mln kontaktów). Podium zamyka Novotel, który odnotował 106,8 mln kontaktów reklamowych.Okres wakacyjny to również zwiększone zainteresowanie internautów strona i serwisami z kategorii Podróże i turystyka.W danych badania Mediapanel obserwujemy wyraźny wzrost liczby odsłon w tej kategorii w okresie lipiec – sierpień, z wyraźnym spadkiem w ostatnim tygodniu wakacji.