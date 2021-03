Pomimo kryzysu telekomunikacja nie rezygnuje z reklamy. Wydatki będą rosnąć

Miniony rok zaowocował, co nie jest w zasadzie żadnym zaskoczeniem, blisko 9-procentowym spadkiem wydatków na reklamę w sektorze telekomunikacji. Jak jednak wynika z opublikowanego właśnie raportu „Zenith Business Intelligence – Telekomunikacja” sytuacja powoli będzie się normować. Do 2023 roku średnioroczny wzrost ma wynieść 4,5%. Na 12 analizowanych rynkach* wydatki reklamowe mają wzrosnąć z 17,8 mld USD w 2020 roku do 18,7 mld USD w 2021 roku. Następnie powinniśmy oczekiwać powrotu do stanu sprzed pandemii (19,5 mld USD w 2022 roku).

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co pomaga telekomom podkreślić ich znaczenie dla wymagających konsumentów?

Który z kanałów reklamy jest jedynym z szansą na wzrost w latach 2019-2023

Które z krajów i dlaczego mają okazać się liderami wzrostu wydatków na reklamę w sektorze telekomunikacji?



wzrost sprzedaży smartfonów uwarunkowana zmniejszeniem obaw o przyszłość wśród konsumentów,

większa skłonność do zakupu telefonów poza ofertą dostawców swojej sieci,

starania sieci telekomunikacyjnych do odzyskania inwestycji w licencje i infrastrukturę 5G poprzez wprowadzania nowych usług i droższych pakietów danych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Telekomunikacja nie rezygnuje z reklamy Popyt na nowe smartfony i 5G katalizatorem wzrostu wydatków na reklamę w sektorze telekomunikacji.

Platformy digitalowe pomagają markom telekomunikacyjnym podkreślić ich znaczenie dla wymagających konsumentów

COVID-19 pokazał, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od dobrych, szybkich i niezawodnych połączeń internetowych. Firmy telekomunikacyjne okazały się być cichymi bohaterami pandemii, przenosząc nasze życie do sieci i umożliwiając kontakt z rozrywką, pracą i czy działania sprzedażowe – powiedział Ben Lukawski, Global Chief Strategy Officer, Zenith. - Ich wyzwaniem jest przejście od bycia niezauważonym, do bycia docenionym za swoje wysiłki. Rozprzestrzenianie się 5G i rzeczywistość naszego nowego, wirtualnego życia daje markom telekomunikacyjnym możliwość pokazania się w świetle reflektorów.

Indie i Rosja liderami wzrostu wydatków na reklamę w sektorze telekomunikacji

Wprowadzenie usług 5G umożliwi operatorom komórkowym dostarczanie pakietów usług połączeń głosowych, transmisji danych i rozrywki do domu, a tym samym pozwoli na bezpośrednie konkurowanie z szerokopasmowym internetem stacjonarnym – twierdzi Jonathan Barnard, Head of Forecast, Zenith - To napędzi większą konkurencję, zestawiając ze sobą najbardziej atrakcyjne usługi w najlepszych cenach i pomoże stymulować trwałe ożywienie w wydatkach na reklamę ofert telekomunikacyjnych do co najmniej 2023 roku.

Z czego wynikają optymistyczne prognozy na przyszłość. Eksperci Zenith wskazują na następujące tendencje:Wszystkie te tendencje pomogą napędzić dynamikę wydatków w segmencie reklamy w telekomunikacji w ciągu najbliższych trzech lat. Agencja mediowa Zenith przewiduje, że wydatki na reklamę w tym sektorze wzrosną o 4,7% w 2021 roku, 4,4% w 2022 i 4,3% w 2023 roku.Usługi połączeń głosowych i transmisji danych stały się towarem powszechnym i funkcjonalnie nierozróżnialnym przez konsumentów, którzy oczekują, że będą działać bez zarzutu w tle i zwracają na nie uwagę tylko wtedy, gdy coś przestaje działać.Efektowna reklama w mediach przeznaczonych dla masowego odbiorcy, takich jak telewizja i radio, pozwala firmom telekomunikacyjnym wyróżnić się na tle innych. Marki budowane są przez wykorzystanie w działaniach promocyjnych treści związanych z rozrywką, istotnych dla konsumentów takich, jak sport czy muzyka. W związku z tym, firmy telekomunikacyjne wydają znacznie więcej na reklamę telewizyjną i radiową niż przeciętna marka – w 2020 roku przeznaczyły na telewizję i radio 42% swoich budżetów, podczas gdy przeciętna marka wydała 30%.Jednak wraz z migracją odbiorców do internetu, telekomunikacja zaczęła koncentrować swoje działania komunikacyjne i kierować swój przekaz również do odbiorców w digitalu.Według agencji mediowej Zenith, globalnie marki telekomunikacyjne przeznaczają na media digital mniej niż wynosi średnia wydatków reklamowych lokowanych w tym kanale (49% ich budżetów w 2020 roku przypadło na reklamę digital, w porównaniu do przeciętnego reklamodawcy, który na tego typu treści przeznacza 56% swoich środków). Warto przy tym zaznaczyć, że reklama digital jest również jedynym kanałem, w którym wydatki reklamowe firm telekomunikacyjnych rosną.Zenith prognozuje, że telekomunikacja będzie zwiększać swoje wydatki na reklamę digital w latach 2019-2023 w tempie średnio 5% rocznie. Stała dynamika wzrostu pozwala założyć, że do 2023 r. reklama digital będzie stanowić 54% wszystkich reklam telekomunikacyjnych.Telekomunikacja ogranicza wydatki na tradycyjną telewizję i radio w związku ze spadkiem ich zasięgu, ale robi to mniej gwałtownie niż marki w większości innych kategorii.Zenith prognozuje, że w latach 2019-2023 marki telekomunikacyjne zmniejszą swoje inwestycje w reklamę telewizyjną średnio o 2,0% rocznie, w porównaniu do 3,5% rocznej redukcji we wszystkich kategoriach. Zmniejszą one również budżet przeznaczany na reklamę radiową o 2,8% rocznie, w porównaniu do 4,1% rocznie dla całego rynku.Zgodnie z prognozą Zenith, Indie będą najszybciej rozwijającym się rynkiem reklamy telekomunikacyjnej w latach 2020-2023, z rocznym wzrostem na poziomie 11%. Według eMarketera, tylko 31% populacji posiada obecnie smartfona, ale za sprawą wprowadzenia na rynek tanich telefonów, takich jak JioPhone, odsetek ten szybko rośnie. Rosja to kolejny rynek ze stosunkowo niskim (57%), ale szybko rosnącym rozpowszechnianiem się smartfonów. W tym kraju również prognozowany jest dynamiczny wzrost wydatków na reklamę telekomunikacyjną, na poziomie 8% rocznie.W przypadku większości pozostałych rynków uwzględnionych w raporcie przewidywany jest wzrost w przedziale od 3% do 6% rocznie do 2023 roku. Wyjątkiem będzie Francja, gdzie w przeciwieństwie do większości innych rynków, wydatki na reklamę marek telekomunikacyjnych wzrosły w 2020 – aż o 6%. Wynikało to ze zwiększonego popytu na transmisję danych wśród tamtejszych konsumentów.