Zenith: ciągle nie brakuje pieniędzy na reklamę rozrywkowych treści wideo

Wprawdzie pandemia powoduje, że w bardzo wielu obszarach widoczne są wyraźne cięcia wydatków na promocję, to jednak okazuje się, że nie wszędzie. Przykładem na to są chociażby budżety na rozrywkowe treści wideo. Z najnowszych danych agencji mediowej Zenith wynika, że na kluczowych, światowych rynkach zmniejszą się one w tym roku o zaledwie 0,2%. Dla porównania, spadki w przypadku całego rynku reklamy sięgnąć mają 8,7%.

Przeczytaj także: Wideo w sieci, czyli mobile i frustracja

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z czego wynika odporność budżetów reklamowych na promocję treści wideo w kategorii rozrywka?

Czy podobna sytuacja utrzyma się w kolejnych latach?

Które kraje są liderami wzrostu wydatków?



Kliknij, aby powiekszyć fot. anyaberkut - Fotolia.com Wideo Wydatki na promocję rozrywkowych treści wideo będą stabilne pomimo pandemii.

Lockdown sprawił, że technologia cyfrowa stała się jeszcze bardziej istotna dla producentów treści wideo

Wydatki na wideo w kategorii rozrywka przekroczą szczytowy poziom z 2019 roku o 1,2% w 2022

Hiszpania i Indie liderem wzrostu wydatków reklamowych sektora wideo w kategorii rozrywka

W opublikowanym właśnie raporcie Business Intelligence - Video Entertainment agencja mediowa Zenith przyjrzała się wydatkom ponoszonym obecnie na promocję treści wideo w kategorii rozrywka. Chodzi tu o długoformatowe treści wideo, które udostępniane są przez tradycyjną telewizję lub jej internetowy odpowiednik, w tym bezpłatną telewizję, płatną telewizję i internetowe platformy VoD.Badanie Zenith objęło swoim zasięgiem 10 kluczowych rynków, które odpowiadają za 57% globalnych wydatków na reklamę. Są to: Australia, Kanada, Niemcy, Indie, Włochy, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA. Oto, co udało się ustalić jego autorom.Niezwykła odporność budżetów reklamowych w tej kategorii w tym roku, w czasie globalnej pandemii i późniejszej recesji, jest wynikiem zwiększonego popytu ze strony konsumentów oraz podaży treści i intensywnej konkurencji pomiędzy producentami treści wideo.Konsumenci, spędzając znacznie więcej czasu w domu, zwiększyli czas jaki poświęcają na konsumpcje treści wideo. Na przykład we Francji czas oglądania telewizji w kwietniu był o 30% wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym, a w sierpniu nadal był o 11% wyższy. W międzyczasie internetowe platformy wideo zainwestowały ogromne sumy w tworzenie treści, aby przyciągnąć nowych widzów, zmuszając tradycyjnych nadawców do podniesienia rękawicy w tym pojedynku.Marki związane z rozrywką wideo wydają więcej na reklamę cyfrową, out-of-home i kino niż przeciętna marka. Ich zależność od reklamy outdoorowej i kina stanowiła w tym roku szczególne wyzwanie, ponieważ byli zmuszeni zrekompensować sobie utratę widowni z pustych ulic miast i zamkniętych kin. Przełożyło się to na jeszcze większe wydatki w kanale digital, które zgodnie z prognozą Zenith wzrosną z 53% całkowitych wydatków na promocję produkcji wideo w 2019 roku do 57% w 2020 roku.Chociaż oczekuje się, że poziom wydatków na treści wideo w kategorii rozrywka będzie znacznie przewyższać rynek w 2020 roku, agencja Zenith prognozuje, że w ciągu najbliższych dwóch lat sektor ten osiągnie słabsze wyniki, przy braku zwyżki budżetów reklamowych w 2021 i wzroście o 1,3% w 2022 roku. Platformy wideo online będą miały mniejszą zdolność do zwiększania budżetów po znacznych wydatkach w 2020 roku, a tradycyjni nadawcy telewizyjni będą mieli mniejsze wpływy z reklam telewizyjnych i abonamentów płatnej telewizji.Niemniej jednak, Zenith przewiduje, że wydatki na reklamę w zakresie treści wideo z kategorii rozrywka będą o 1,2% wyższe w 2022 niż w 2019 roku, podczas gdy ogólne wydatki na reklamę będą nadal o 0,6% niższe niż w szczytowym okresie 2019.Stabilne dane liczbowe dotyczące wzrostu wideo w kategorii rozrywka kryją w sobie znaczne różnice pomiędzy 10 rynkami. Przewiduje się, że w 2022 roku marki należące do kategorii rozrywki wideo wydadzą o 27% więcej niż w 2019 r. w Hiszpanii i o 19% więcej w Indiach. Tymczasem w tym samym okresie, według prognozy Zenith, oczekuje się spadku wydatków o 5% w USA i 7% w Australii.Zarówno Hiszpania, jak i Indie wykazują szybko rosnący apetyt na wideo na życzenie (VOD), zwłaszcza na smartfony w Indiach. W przeciwieństwie do większości krajów zachodnich, indyjski rynek reklamy telewizyjnej również cieszy się szybkim, długoterminowym wzrostem i powinien szybko odbić się w 2021 roku.Stany Zjednoczone są jedynym rynkiem, na którym spodziewany jest dalszy spadek wydatków na reklamę w zakresie wideo w kategorii rozrywka po 2020 roku, ponieważ rosnące przychody w internecie nie są w stanie zrekompensować trwającego spadku wpływów reklamowych i abonamentowych płatnej telewizji, zmniejszając dostępne im budżety promocyjne.Lepiej wygląda sytuacja branży wideo w Australii, ale tam nadawcy nie muszą zwiększać budżetów promocyjnych by utrzymać swój udział w rynku reklamowym, bo pomimo nagłego zatrzymania wpływów z reklam, spowodowanego pandemią, zaczęły on powracać do normy.