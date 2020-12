Subskrypcja VOD: czy Netflix kończy erę tradycyjnej telewizji?

Najnowsze doniesienia Capgemini wskazują, że jeszcze w tym roku w 30 krajach subskrypcje VOD (SVOD) pobiją swoją popularnością klasyczną telewizję (publiczną, płatną i kablową). Czy właśnie nadchodzi kres medium, które święciło swoje triumfy przez kolejne dekady? Tak może się stać tym bardziej, że prowadzone badania wyraźnie dowodzą, że odbiorcami platform OTT są już właściwie wszystkie grupy wiekowe, a nie tylko ludzie poniżej 35 roku życia. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie USA, gdzie wśród osób 50 + popularność VOD i TV jest w zasadzie na równym poziomie.

Usługa OTT, czyli usługa świadczona ponad siecią. Jest to rozwiązanie, ktore sprowadza się do dostarczania zawartości (content), usług (services) lub aplikacji (applications) za pośrednictwem sieci, ale bez bezpośredniego angażowania do tego dostawcy internetu.

Skąd bierze się popularności subskrybcji VOD?

Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia reklam – platformy OTT oferują reklamodawcom możliwość lepiej dostosowanych treści reklamowych z jeszcze lepszymi atrybucjami pomiarowymi. W tym kontekście obserwujemy wzrost liczby usług agregujących, które próbują zmniejszyć złożoność dla konsumenta przez łączenie treści od różnych posiadaczy praw lub różnych usługi przesyłania strumieniowego za pośrednictwem jednego interfejsu – komentuje Dominika Nawrocka, Brand Communication Manager w Capgemini.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Ambrophoto - Fotolia.com Nadchodzi koniec tradycyjnej telewizji? W 2020 r. SVOD detronizuje tradycyjną telewizję już w 30 krajach.

Rewolucja napędzana danymi

Pandemia – szansa czy zagrożenie?

Wśród czynników wspierających rozwój platform OTT lub SVOD możemy wyszczególnić m.in. zwiększającą się świadomość konsumencką w zakresie wartości treści i preferencji, wygodę, elastyczność, wykorzystanie wysoko zaawansowanej technologii (m.in. sztucznej inteligencji

w zakresie proponowanych treści), czy też wybuch pandemii. O ile kryzys głęboko dotknął branżę filmową i sparaliżował pracę nad kolejnymi produkcjami, tak platformy OTT w pierwszych kwartałach 2020 notowały rekordy subskrypcji. W pierwszym kwartale tylko Netflix zyskał ponad 15,7 mln nowych subskrybentów – dodaje Dominika Nawrocka.

Od dekady subskrypcje VOD, czy też usługi Over-the-Top (OTT), w tym znane już chyba wszystkim Netflix, HBO Go czy Amazon Prime, zrewolucjonizowały konsumpcję treści wideo Z pewnością ogromną zaletą serwisów SVOD i OTT jest dostępność szerokiego przekroju i formatów treści, transmisje na żywo i na żądanie wydarzeń sportowych czy ważnych wydarzeń kulturalnych – w tym spektakli teatralnych, duża dostępność filmów i seriali (w tym także produkcji własnej i bez konieczności czekania na kolejny odcinek), czy też podcastów lub gier.Ogólnoświatowe trendy mają także swoje odzwierciedlenie na polskim rynku medialnym, gdzie odbiorcy coraz chętniej sięgają po subskrypcję dostępnych platform OTT, kosztem płatnej telewizji lub kablówki.Walka o subskrybentów, a także reklamodawców kwitnie, gdy lokalni gracze, których widownia w tradycyjnej telewizji spada, uruchamiają własne modele OTT. Trwająca fragmentacja usług i treści sprawia, że przekształcenie branży jest już nieuchronnym zjawiskiem. Przykładem może być brytyjska telewizja Sky, której oglądalność już w 2018 roku została przewyższona przez Netflix , co zmusiło Sky do stworzenia własnego serwisu OTT. Dziś serwis ten (a nie telewizja) jest głównym czynnikiem wpływającym na wzrost wyników Sky.Najnowsze badanie firmy Capgemini ma na celu m.in. lepsze zrozumienie, w jaki sposób dane umożliwiają zróżnicowanie i przewagę konkurencyjną w strategicznych wymiarach dla firm mediowych, takich jak pozyskiwanie treści, pozyskiwanie klientów czy walka o ich lojalność. W przypadku OTT najważniejsza jest treść, a dopiero za nią idą doświadczenie użytkownika i marka. Prawie 70 proc. z ponad 40 dyrektorów mediów, z którymi przeprowadzono wywiady w ramach badania „OTT Streaming Wars: Raise or Fold”, zadeklarowało, że dane mają kluczowe znaczenie dla przetrwania. Jeśli treść jest królem, dane są teraz asem.Treści w serwisach nie brakuje, ale problemem do rozwiązania staje się dystrybucja, polegająca na zapewnienie użytkownikom dostępu do takiego contentu, który jest dla nich interesujący, bez konieczności zarządzania zbyt dużą liczbą subskrypcji po zbyt wysokiej cenie łącznej. Z tego względu znaczący gracze na rynku subskrypcji VOD i OTT inteligentnie wykorzystują dane, by wzbogacać i personalizować doświadczenia klientów. Indywidualne rekomendacje czy dostosowywanie tego, co jest wyświetlane na ekranie startowym do preferencji użytkowników, jest oparte na danych i sterowane przez algorytmy. Kluczem jest wiedza, jak je zaprogramować.Jedno z kluczowych wyzwań, jakie pojawia się na tym etapie to: personalizacja a identyfikacja użytkownika. Aby dopasować preferencje i dostosować treści do konkretnego widza, wymagane jest posiadanie konta – indywidualnego loginu i hasła, pozwalających na identyfikację użytkownika. Tu dostawcy usług telewizji na żądanie stają przed wyborem: łatwość użytkowania i niski próg wejścia dla odbiorcy lub możliwość łączenia danych z określonym profilem odbiorcy i dostosowanie oferty do indywidualnych preferencji.Wgląd w segmenty użytkowników umożliwia firmom wybieranie i oferowanie treści odbiorcy w znacznie bardziej ukierunkowany sposób. Dla przykładu – Netflix wykorzystuje w tym celu aż 2000 segmentów opartych o gusta użytkowników, które wspierają wybór rekomendacji i kombinacji treści pod kątem właściwego celu. Serwisy w tym celu często prowadzą testy A/B na dużą skalę – spersonalizowane usługi i pakiety są dobierane na bazie takich testów. Pozwala to na bardzo dokładne określenie preferencji użytkownika i uniknięcie oferowania takich samych treści widzom, którzy mogli polubić ten sam program, ale włączyć go przez dwie zupełnie odmienne ścieżki dotarcia. Tylko w ten sposób platformy są w stanie zaoferować bogaty i spersonalizowany UX.Podczas pierwszej fali kryzysu wywołanego pandemią i początkowego lockdownu, zdarzało się, że odbiorcy telewizji tradycyjnej decydowali się na przejście na wyższe pakiety u dostawców, z których usług korzystali.W większej mierze zyskali na tym jednak dostawcy usług SVOD i OTT – tylko w pierwszym kwartale 2020 roku Netflix dwukrotnie zwiększył swoją globalną bazę abonentów. Comcast poinformował, że liczba godzin transmisji wzrosła o 40 proc. podczas lockdownu, w porównaniu do zaledwie 8% w przypadku linearnej telewizji.Niewątpliwie popularność platform OTT będzie rosła. Konieczne jest wykorzystywanie zintegrowanych usług i nowych technologii, które zapewnią dostawcom jeszcze lepszą przepustowość, większy komfort użytkowania, czy też możliwości przyswajania treści lub ich selekcji. Wraz ze wzrostem wykorzystywania takich usług rośnie także potrzeba agregacji, co stanowi nowe wyzwanie dla dostawców OTT.