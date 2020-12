Najczęściej cytowane media XI 2020. Onet.pl, RMF FM i TVN24 na podium

Onet po raz kolejny został najbardziej opiniotwórczym medium. Z analizy przeprowadzonej w listopadzie 2020 roku przez Instytut Monitorowania Mediów wynika, że na kolejnym miejscu podium znalazło się radio RMF FM. Na trzecie miejsce wskoczyła TVN24.

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Media ekonomiczne i biznesowe – prasa

Media ekonomiczne i biznesowe – portale

Media regionalne

Listopadowy lider, portal Onet.pl, był cytowany blisko 5 tys. Cytowano najczęściej artykuł Konrada Mzyka na temat znaczących różnic pomiędzy Donaldem Trumpem a Joe Bidenem w planach i działaniu na rzecz klimatu, środowiska i gospodarki Stanów Zjednoczonych. Powoływano się też na wywiad Elizy Michalik w programie „Onet Opinie” z Martą Lempart, liderki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, która opowiadała w nim o postawionych postulatach wobec rządu i zapowiadała, że protesty będą trwały do skutku. Cytowana była też wypowiedź sędzi Joanny Bitner, która potwierdziła rezygnację z kierowania warszawskim Sądem Okręgowym, oraz Mirosława Lacha, radnego PiS z Wrocławia, który w rozmowie z redakcją przyznał, że popiera protest kobiet.RMF FM cytowano 4 304 razy. Odwołania dotyczyły m.in. oświadczenia posła Prawa i Sprawiedliwości Lecha Kołakowskiego z programu „Poranna rozmowa RMF FM” o odejściu z klubu PiS i planach założenia nowego koła poselskiego.Telewizja TVN24 awansowała od października o 2 oczka.Cytowano najczęściej wystąpienie Adama Hofmana w „Faktach po Faktach”, w którym odniósł się do sprawy kontrowersyjnych rozmów z właścicielem Getin Banku Leszkiem Czarneckim i zapowiedział Romanowi Giertychowi pozew za zniesławienie.Duże skoki odnotowały także: Dziennik Gazeta Prawna (o 3 pozycje), Radio Zet i Money.pl (o 4 pozycje). Na łamach Dziennika Gazeta Prawna opublikowano m.in. rozmowę z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem, który zapowiedział, że przy optymistycznym wariancie nauka zdalna może potrwać nawet do stycznia 2021 lub dłużej.W listopadzie 2020 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita (3030 cytowań). Kolejne miejsca na podium zajęły Dziennik Gazeta Prawna, cytowana ponad 2242 razy oraz Gazeta Wyborcza. O pięć miejsc w rankingu wzrosła pozycja tytułu Do Rzeczy, który opublikował nowy sondaż pracowni Estymator przedstawiający większe poparcie dla obecnie rządzącej partii PiS w porównaniu z poprzednimi sondażami. O cztery oczka awansował dwutygodnik Viva, na którego łamach opublikowano wywiad z aktorem Piotrem Machalicą o śmierci, przemijaniu i relacji z ojcem. O trzy miejsca awansował Przegląd Sportowy, w którym redakcja zapowiadała możliwy powrót Roberta Kubicy do rajdowych samochodowych mistrzostw świata (WRC).Wśród najczęściej cytowanych tygodników listopada liderem zostaje Do Rzeczy. Na drugim miejscu znalazła się Gazeta Polska, natomiast trzecie miejsce podium to Viva.Na podium wśród najczęściej cytowanych miesięczników znalazł się Forbes, dzięki rankingowi na 2020 rok stu najlepiej zarabiających celebrytów na świecie w tym sportowców. Kolejne miejsca należały do miesięcznika Press, którego redakcja przeprowadziła rozmowę z fotoreporterem Tomaszem Gutrym na temat przebiegu Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie i Twój Styl, dzięki wywiadowi z Antonim Królikowskim o początkach aktorskiej kariery.Wśród stacji telewizyjnych w listopadzie 2020 liderem została TVN24. Kolejne miejsca na podium zajęły Polsat News i TVP Info. O dwa oczka w stosunku do ubiegłego miesiąca wzrosła pozycja TVP Sport. Reporter stacji Jacek Kurowski po przegranym z Włochami 0:2 meczu Ligi Narodów UEFA dopytywał Roberta Lewandowskiego, jaki był plan taktyczny Jerzego Brzęczka na to spotkanie. Lewandowski przez kilka sekund milczał, nie wiedząc co odpowiedzieć.RMF FM zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Rozgłośnia wyprzedziła Radio ZET oraz Program 24 Polskiego Radia, w którym komentarza na temat planów podjęcia strajku generalnego przez Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych udzielił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.O trzy oczka awansowało Radio Kraków, cytowane 114 razy m.in. za sprawą rozmowy z wojewodą małopolski Łukaszem Kmitem, który informował, że Małopolska będzie mieć najwięcej szpitali tymczasowych w Polsce.Najczęściej cytowanym portalem internetowym został Onet.pl. Kolejną pozycję zajęła Wirtualna Polska oraz Money.pl.o trzy pozycje awansował portal OKO.press m.in. za sprawą publikacji sondażu wyborczego Ipsos, w którym Prawo i Sprawiedliwość uzyskało niskie do tej pory poparcie na poziomie 29 proc.Pierwsze miejsce kategorii zajmuje dziennik Rzeczpospolita. Kolejne w rankingu są Dziennik Gazeta Prawna cytowany ponad 2242 razy oraz Puls Biznesu z wynikiem 408 cytowań.Na podium najbardziej opiniotwórczych portali o profilu ekonomicznym i biznesowym znalazły się Money.pl, Bussinesinsider.com.pl oraz Bankier.pl.Wśród mediów regionalnych na pierwszym miejscu we wrześniu 2020 znalazło się Radio Wrocław. Stacja zanotowała wzrost o trzy pozycje w stosunku do ubiegłego miesiąca m.in. za sprawą rozmowy z szefem KPRM Michałem Dworczykiem na temat decyzji o odejściu z partii PiS Lecha Kołakowskiego. Miejsce drugie ze skokiem w górę aż o sześć oczek zajęło Radio Kraków, na którego antenie wypowiadał się wojewoda małopolski Łukasz Kmit, a także informowano, że z funkcji członka zarządu województwa małopolskiego zrezygnował Edward Czesak. Podium zamyka Radio Poznań, w którym wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik ogłosił, że projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt nie będzie dalej procedowany.