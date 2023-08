Najczęściej cytowane media VII 2023. Rzeczpospolita, Wirtualna Polska oraz Gazeta Wyborcza na podium

Rzeczpospolita, Wirtualna Polska oraz Gazeta Wyborcza to podium lipcowego rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce, autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów (IMM).

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media o tematyce zdrowotnej

Media regionalne

Wydawnictwa

Rzeczpospolita była cytowana 3,2 tys. razy, Wirtualna Polska - 3,1 tys. razy, a Gazeta Wyborcza - 2,9 tys. razy.Najwyższy wzrost liczby powołań Rzeczpospolita odnotowała w związku z sondażem IBRIS dla Rzeczpospolitej na temat obecnego poparcia wyborczego. Zgodnie z wynikami badania poparcie PiS wyniosło do 33,4 proc., a Koalicja Obywatelska stoi zdecydowanie niżej – tracąc do partii rządzącej 7,2 punktu procentowego.W lipcu 2023 najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita.Na miejscu drugim Gazeta Wyborcza, na której informacje powoływano się ponad 2,9 tys. razy. W lipcu na łamach gazety ukazały się między innymi reportaże Anny Lipińskiej na temat wirusa ptasiej grypy, który miał przyczynić się do wzrostu liczby zgonów kotów. Rezultatem publikacji było także śledztwo prokuratury, które miało na celu zbadanie poszczególnych próbek mięsa drobiowego.Trzecie miejsce zajął Fakt. W lipcu redakcja dziennika między innymi jako pierwsza dotarła do nowych informacji na temat śmiertelnego wypadku czterech mężczyzn w Krakowie, w którym zginął między innymi syn celebrytki Sylwii Peretti – Patryk.Najczęściej cytowanym tygodnikiem lipca był Wprost Na łamach miesięcznika ukazał się między innymi wywiad z prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałem Kuczmierowskim na temat wyników eksportowych polskiego zboża.Na podium znalazły się także Viva oraz Do Rzeczy.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Forbes. Perspektywy na miejscu drugim. Na miejscu trzecim - Press.Wśród stacji telewizyjnych w lipcu 2023 na miejscu lidera TVN24 z wynikiem 1,5 tys. cytowań. Drugie miejsce zajmuje TVN z 1,3 tys. cytowań. Widoczny wzrost cytowań obie stacje odnotowały w połowie miesiąca w związku z głośnym reportażem Renaty Kijowskiej na temat Pani Joanny, która źle się poczuła po zażyciu środka poronnego i szukała telefonicznej pomocy u swojego psychiatry. Materiał był zdecydowanym głosem przeciwko interwencji funkcjonariuszy policji, którzy podczas pobytu w szpitalu zabrali pacjentce jej laptop oraz telefon. Na miejscu trzecim Polsat News.RMF FM z 1,7 tys. cytowań zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Redakcja tytułu między innymi jako pierwsza podała informacje o niezidentyfikowanym bezzałogowcu, który spadł na ziemię w miejscowości Trzebień na Dolnym Śląsku. Sprawą natychmiast zajęła się Żandarmeria Wojskowa. Druga pozycja należy do Radia Zet, a trzecia do Polskiego Radia 24.W lipcu 2023 na miejscu lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych znalazła się Wirtualna Polska. Portal odnotował 3,1 tys. cytowań. Na miejscu drugim Onet z 2,1 tys. wzmianek w innych tytułach. W lipcu Janusz Schwertner – dziennikarz tego portalu opublikował materiał na temat sporu między piłkarzem Grzegorzem Krychowiakiem a lekarzem kadry narodowej Jackiem Jaroszewskim, którzy kilka lat temu założyli wspólny biznes. Według ustaleń redaktora sportowiec oskarżył wspólnika o potajemne przejęcie kontroli nad jedną z ich spółek i zdecydował się złożyć zawiadomienie do prokuratury przeciwko lekarzowi. Podium zamyka Interia.Na pierwszym miejscu w zestawieniu portali biznesowych utrzymuje się Money (511 wzmianek). W lipcu redakcja portalu jako pierwsza poinformowała o decyzji ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego, który bez przetargu wybrał Bank Gospodarstwa Krajowego jako operatora odpowiadającego za płatności podatków w aplikacji mObywatel. Dalej Business Insider z liczbą 354 cytowań, a miejsce trzecie zajmuje Bankier (223).Na podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno–biznesowym niezmiennie utrzymuje się Rzeczpospolita (3,2 tys.). Kolejne miejsce podobnie jak w zeszłym miesiącu zajmuje Dziennik Gazeta Prawna (408), a podium ze wzrostem o jedno oczko należy do Pulsu Biznesu (184).Pozycję lidera utrzymuje Medonet, na który dziennikarze powoływali się w lipcu 108 razy. Redakcja portalu przeprowadziła wówczas wywiad z dziennikarką Moniką Richardson między innymi na temat zespołu Aspergera oraz problemów, z którymi musiała się zmierzyć, gdy zdiagnozowano to zaburzenie u jej syna. Miejsce drugie należy do Rynku Zdrowia (102 cytowania), a podium zamyka Poradnikzdrowie.pl (49).Na pierwszym miejscu w rankingu najczęściej cytowanych w kraju mediów regionalnych - Gazeta Krakowska cytowana w lipcu 124 razy. Kolejne miejsce zajmuje Tygodnik Podhalański, na którego publikacje powoływano się 97 razy. Redakcja TP jako pierwsza informowała o góralce, która zagrodziła szlak na Gubałówkę i wprowadziła opłaty dla turystów, 5 zł za przejście. Ostatnie miejsce na podium zdobywa Radio Wrocław.Na pozycję lidera rankingu najbardziej opiniotwórczych wydawnictw powraca Ringier Axel Springer, której redakcje monitorowane w ramach badania (Business Insider, Fakt, Forbes, Newsweek, Noizz, Onet, Plejada i Przegląd Sportowy) łącznie były cytowane przez dziennikarzy innych mediów w Polsce 6,8 tys. razy. Na drugim miejscu jest Agora z łącznym wynikiem blisko 5,4 tys. wzmianek dla tytułów z raportu Radio Zet, Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl, Plotek, Sport.pl oraz TOK FM. Z awansem o jedną pozycję podium zamyka Wirtualna Polska Media (Wirtualna Polska, WP Sportowe Fakty, Money, Pudelek, o2, Dobreprogramy, AbcZdrowie, Autokult), której materiały redakcyjne łącznie pojawiły się prawie 4,5 tys. razy w innych tytułach mediowych w kraju.