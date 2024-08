Najczęściej cytowane media VII 2024. Gazeta Wyborcza liderem

W lipcu 2024 liderem wśród najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów została Gazeta Wyborcza. Na kolejnych miejscach podium znalazły się TVN24 oraz Rzeczpospolita.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najbardziej opiniotwórcze media - lipiec 2024 Gazeta Wyborcza na czele najbardziej opiniotwórczych mediów w lipcu. Na podium także TVN24 i Rzeczpospolita. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Media ekonomiczne i biznesowe – portale W lipcu Money utrzymuje czołowe miejsce na podium najbardziej opiniotwórczych portali o tematyce ekonomiczno-biznesowej. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Media o tematyce zdrowotnej

Media o tematyce sportowej

Media regionalne

Wydawnictwa

Gazeta Wyborcza cytowana była ponad 4,2 tys. razy. Materiałem, który wzbudził największe zainteresowanie, był tekst Wojciecha Czuchnowskiego, który informował o liście, jaki w 2019 roku Jarosław Kaczyński miał napisać do Zbigniewa Ziobry. W liście miał zwrócić się o „natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej”.TVN24 cytowano przeszło 3,8 tys. razy. Jednym z materiałów, który chętnie cytowały inne media, był wywiad Marcina Wrony z Andrzejem Dudą, w którym prezydent powiedział, że nie podpisze ustawy, która przewiduje dekryminalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży.Rzeczpospolita uzyskała zaledwie trzy cytowania mniej niż TVN24. Wśród materiałów, na które powoływali się dziennikarze, był m.in. tekst Przemysława Wojtasika, w którym pisał o tym, że obniżka składki zdrowotnej jest niepewna, a w koalicji są już cztery pomysły na jej reformę, natomiast kompromisu wciąż brak.W lipcu 2024 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Gazeta Wyborcza z 4,2 tys. wzmianek. Na miejscu drugim z 3,8 tys. powołań Rzeczpospolita. Trzecie miejsce zajął Fakt, cytowany 2,3 tys. razy.Najczęściej cytowanym tygodnikiem lipca 2024 roku był Newsweek. Na drugim miejscu podium znalazła się Do Rzeczy, a na trzecim Viva.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników lipca zajmuje Forbes. Drugie miejsce należy do magazynu Press, a trzecie zajmuje Twój Styl.Wśród stacji telewizyjnych w lipcu 2024 roku na miejscu lidera TVN24 z wynikiem ponad 3,8 tys. cytowań. Drugie miejsce zajmuje Polsat News, cytowana 2,1 tys. razy m.in. za sprawą rozmowy z Andrzejem Dudą w „Gościu Wydarzeń”. Prezydent odniósł się podczas wywiadu do słów Donalda Tuska, który miał zarzucić mu wykorzystanie szczytu NATO w Waszyngtonie do dezinformowania opinii publicznej. Andrzej Duda stwierdził w wywiadzie, że widzi „ogromną nerwowość” u premiera. Na trzeciej pozycji TVP Sport, na które powoływano się ponad 1,6 tys. razy.RMF FM z 2 tys. cytowań zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Redakcja rozmawiała z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, który zapowiedział, że prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu o niezastosowaniu aresztu wobec posła Marcina Romanowskiego. Drugie miejsce należało do Radia ZET, które w maju cytowano 1,8 tys. razy. Na trzecim miejscu Program I Polskiego Radia.Na czele kategorii portali Onet, cytowany ponad 3,4 tys. razy. Onet jako pierwszy podał informację o śmierci aktora Jerzego Stuhra, którą w rozmowie z portalem potwierdził jego syn Maciej Stuhr. Drugie miejsce należy do Wirtualnej Polski, do której informacji odwoływano się blisko 3 tys. razy. Podium zamyka Interia wzmiankowana 1,9 tys. razy.Wśród prasy o tematyce ekonomiczno-biznesowej liderem wciąż jest Rzeczpospolita. Dziennik odnotował przeszło 3,8 tys. powołań. Drugie miejsce przypadło Dziennikowi Gazecie Prawnej z liczbą blisko 2 tys. wzmianek, a trzecią pozycję zajmuje Puls Biznesu cytowany w lipcu 668 razy.W lipcu Money utrzymuje czołowe miejsce na podium najbardziej opiniotwórczych portali o tematyce ekonomiczno-biznesowej. Redakcja uzyskała 867 cytowań m.in. w związku z rozmową z Krzysztofem Paszykiem. Minister rozwoju i technologii w wywiadzie dla Money powiedział, że program dopłat do kredytów mieszkaniowych „Na start” wystartuje najwcześniej w 2025 roku. Drugie miejsce zestawienia należy do Business Insider. W lipcu portal cytowano 670 razy. Podium zamyka Bankier z liczbą 219 wzmianek.Zestawienie mediów o tematyce zdrowotnej otwiera Medonet. Drugie miejsce zajmuje Rynek Zdrowia. Zestawienie zamyka portal Medycyna Praktyczna.W lipcu pierwsze miejsce po raz kolejny należy do TVP Sport. Stację cytowano blisko 1,7 tys. razy. Inne media w lipcu odwoływały się do licznych relacji i komentarzy sportowych podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Na drugim miejscu Sportowe Fakty WP. Trzecie miejsce zajmuje Przegląd Sportowy.Najbardziej opiniotwórczym medium regionalnym w lipcu pozostaje Gazeta Krakowska. Inne media powoływały się m.in. na rozmowę z Adamem Klęczarem, prezesem firmy Aksam produkującej Paluszki Beskidzkie. W lipcu spłonęła fabryka należąca do producenta. Prezes firmy zapewnił jednak, że nikt z załogi na tym nie ucierpi i nie będzie zwolnień. Na drugim miejscu Głos Wielkopolski. Na trzecim miejscu podium znalazł się Tygodnik Podhalański.Czołową pozycję w zestawieniu wydawnictw utrzymuje Ringier Axel Springer Polska. Media należące do grupy (Onet, Fakt, Plejada, Business Insider, Przegląd Sportowy, Forbes, Newsweek, Medonet, Noizz) cytowano łącznie ponad 8,9 tys. razy. Drugą lokatę zajmuje Agora (Gazeta Wyborcza, Radio ZET, TOK FM, Gazeta.pl, Sport.pl, Plotek, Radio Plus), która odnotował blisko 7,9 tys. wzmianek. Na trzecie miejsce podium wydawnictw awansuje Wirtualna Polska Media (Polsat News, Polsat, Interia, Pomponik, Polsat Sport, TV4) z liczbą ponad 6,2 tys. cytowań.